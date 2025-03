Film Amanda Seyfried gibt Marketing die Schuld an ‚Jennifer’s Body‘-Flop

Amanda Seyfried at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2025, 15:30 Uhr

Amanda Seyfried glaubt, dass das Marketing mit ‚Jennifer’s Body‘ den „perfekten Film“ ruiniert hat.

Die 39-jährige Schauspielerin spielte in dem Film die Rolle von Needy, einer nerdigen Figur, deren beste Freundin, Megan Fox‘ Jennifer, von einem Dämon besessen ist und die Jungs an ihrer Highschool frisst. Der von Diablo Cody geschriebene und von Karyn Kusama inszenierte Film konzentriert sich auf weibliche Freundschaften, richtet sich aber an ein männliches Publikum.

An den Kinokassen und bei den Kritikern schloss der Streifen eher mittelmäßig ab, aber Amanda sagte nun gegenüber ‚GQ‘: „Ich kann diesen Film nicht kritisieren. Für mich ist es ein perfekter Film. Wenn die Kritiker etwas kritisieren, dann ist es das Marketing. Das Marketing war furchtbar, das war es einfach. Und wir sind uns alle einig.“ Regisseurin Karyn sei wie eine leidenschaftliche Verfechterin von Frauen im Geschichtenerzählen. Sie wäre laut Amanda in der Lage gewesen, die Beziehungen zwischen Frauen in Film und Fernsehen zu verbessern. „Sie hat es so schön zusammengestellt, und das Marketingteam hat es abgewertet, als wäre es nur ein Spaß, ein blutiger Spaß. Ich finde, sie haben es ruiniert.“

Aber da der Film weiterhin neue Zuschauer per Streaming anzieht, hofft Amanda auf eine Fortsetzung. Sie sagte: „Die Spezialeffekte waren so unglaublich. Es gab Stunts, es gab so ziemlich alles, was man sich nur wünschen kann – und Girl-on-Girl-Action. Wir drückten eine gewisse Angst auf eine sehr, sehr spezifische komödiantische Art und Weise aus. Ich denke, dass Karyn und Diablo ein wirklich gutes Team waren. Und Megan und ich sind ein wirklich gutes Team. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Sie arbeiten daran. Ich habe schon Daumen hoch gesagt. Ich sagte: ‚Wann immer ihr bereit seid, bin ich bereit.'“