Stars Amanda Seyfried verrät Pläne für ihre Vierziger

Amanda Seyfried - January 2023 - Avalon - Critics Choice Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin wurde Anfang des Monats 40 Jahre alt - das hat sie sich für die nächsten zehn Jahre vorgenommen.

Amanda Seyfried hofft, dass ihre Vierzigern „gesünder“ werden.

Die US-Schauspielerin feierte am 3. Dezember ihren runden Geburtstag. Für das kommende Jahrzehnt wünscht sie sich, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Auf die Frage, wie ihre Vierzigern wohl aussehen werden, verriet die ‚Mamma Mia!‘-Darstellerin dem ‚Us Weekly‘-Magazin: „Es wird schweißtreibend. Es wird weniger von Selbstverurteilung geprägt sein. Und es wird in vielerlei Hinsicht gesünder aussehen – emotional zumindest, hoffentlich.“

Amanda, die mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski die achtjährige Nina und den fünfjährigen Thomas Jr. hat, glaubt außerdem daran, wie wichtig es ist, im Moment zu bleiben. „Ich weiß auch, dass das Leben zerbrechlich ist und kurz. Und ich komme dem Verständnis näher, wie wichtig es ist, jeden einzelnen Tag wirklich präsent zu sein“, sagte sie.

Im Musical-Drama ‚The Testament of Ann Lee‘ spielt Amanda die titelgebende Anführerin der Shaker. Sie räumte ein, dass der Film ihr Leben „komplett“ verändert habe. „Neugier ist der beste Teil des Lebens, und so etwas wirst du nie, wirklich nie wieder sehen – zumindest eine ganze Weile nicht“, erklärte sie. „Wir sprechen hier über eine echte historische Figur, von der die meisten von uns nicht einmal wissen, und ihre Geschichte ist ziemlich radikal.“

Die Rolle habe sie insbesondere als Musikerin verändert. „Es hat völlig revolutioniert, wie ich mich zu Musik und zu mir selbst verhalte“, berichtete die blonde Schönheit. „Du wirst kaum glauben, dass sich diese Shaker-Hymnen in deinem Kopf festsetzen und du sie immer wieder hören willst.“