Stars Amira Aly: Dieser finanzielle Fehltritt passierte ihr mit Oliver Pocher

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 14:00 Uhr

Amira Aly trat bei einem gemeinsamen Urlaub mit Oliver Pocher finanziell ins Fettnäpfchen.

Die Moderatorin, die von 2016 bis 2023 mit dem Comedian zusammen war, unternahm ganz am Anfang der Beziehung eine Reise nach Amerika mit ihrem neuen Partner. Sie flogen nach Miami, um dort Olivers Kinder, die er mit Sandy Meyer-Wölden hat, zu besuchen. Bei einem Restaurantbesuch passierte Amira aber etwas Peinliches.

„Wir haben in Fort Lauderdale bei Otto Waalkes übernachtet. Da war ich schon so aufgeregt“, erzählte die damals 23-Jährige jetzt in ihrem Podcast ‚Liebes Leben‘, die ihrem Partner damals schon mitgeteilt habe, dass sie sich den ganzen Trip mit ihrem normalen Gehalt nicht leisten könne. Trotzdem wollte die 32-Jährige zumindest Oliver und Otto zu einem Abendessen einladen. „Dann wollte ich so den Coolen machen und bin dann auf Toilette und hab heimlich bezahlt.“ Die Rechnung: 300 Dollar, Trinkgeld gab Amira 20 Dollar. Hier lag dann aber für Otto Waalkes der Knackpunkt, der ihr danach erklärt habe, dass man in den USA standesgemäß 20 Prozent Trinkgeld gibt. „Das war mir so peinlich“, berichtet Amira, aber Verständnis hat sie dafür bis heute nicht: „Ich kann doch nicht 80 Dollar für eine Kellnerin geben. Was kann ich denn dafür, wenn die so schlecht bezahlt werden?“