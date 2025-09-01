Stars Amira Aly enthüllt süßen Liebesbeweis von Christian Düren

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin und ihr Freund schweben noch immer auf Wolke sieben.

Amira Aly schwärmt von ihrem Partner Christian Düren.

Die Podcasterin machte ihre Beziehung mit dem Moderator im Juli 2024 offiziell. Nun stehen die beiden sogar zusammen vor der Kamera: Am Montag (1. September) moderiert das Paar die ProSieben-Show ‚Deutschlands dümmster Promi‘. Im Interview mit ‚Bild‘ plauderte Amira über die Anfänge ihrer Romanze. Gekannt habe sie den 35-Jährigen schon länger – aber nur flüchtig. Man sei sich „immer mal wieder über den Weg gelaufen“. Damals war Amira noch mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher liiert, mit dem sie zwei Söhne großzieht. „Ich hatte meine Familie, Christian sein privates Umfeld“, schilderte sie.

Nach ihrer Trennung lernte sie Christian dann besser kennen. „Wir sind seit grob anderthalb Jahren zusammen“, enthüllte Amira. Einen genauen Jahrestag habe das Paar nicht. Viel lieber genießen die prominenten Turteltauben das Miteinander. „Christian zeigt mir jeden Tag, dass er an meiner Seite steht. Komme, was wolle“, schwärmte die Zweifach-Mama.

Seine Gefühle drücke der ‚taff‘-Moderator durch liebevolle Gesten aus. „Von Tag eins an bringt mir Christian jeden Morgen meinen Kaffee ans Bett. Ich dachte, das würde irgendwann mal aufhören. Aber er zieht es durch“, erzählte die 32-Jährige. Auch seine Schwiegermutter konnte der Journalist mit seinem Charme überzeugen. „Meine Mutter sagte sofort, Christian sei der Richtige für mich. Anständig, empathisch, höflich“, verriet Amira. Christian konnte das Kompliment nur zurückgeben: „Meine ganze Familie liebt Amira.“