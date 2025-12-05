Stars Amira Aly ist enttäuscht von ihren Weihnachtsplänen

Amira Aly ist enttäuscht von ihren Weihnachtsplänen.

Bei Amira Aly kommt ausnahmsweise keine große Vorfreude aufs Weihnachtsfest auf.

Die Podcasterin liebt die Feiertage eigentlich über alle Maßen und beginnt laut eigener Aussage jedes Jahr bereits im Oktober mit den Vorbereitungen auf das Fest. Besonders freut sich die 33-Jährige immer auf die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten, doch an diesem Weihnachten werden einige ihrer engsten Verwandten leider fehlen. Amiras Bruder Hima Aly habe nämlich kurzerhand die klassischen Feiertagspläne „über Bord“ geworfen und sich dazu entschlossen, das Fest stattdessen in London zu verbringen. Dass sie das „sehr traurig“ finde, verriet die Influencerin bei einer gemeinsamen Backaktion mit Hima.

Besonders ärgerlich: Amira hatte ursprünglich geplant, ihre Angehörigen erstmals in ihr neues Haus in Köln einzuladen, wo bereits ein über vier Meter großer Christbaum für Weihnachtsstimmung sorgt. „Ich wollte das erste Weihnachten in meinem eigenen Haus [feiern] – im neuen Zuhause, das ich so liebevoll eingerichtet habe“, zitiert die ‚Bunte‘ die enttäuschte zweifache Mutter. „Ich habe alles vorbereitet für diese Zeit. Nein, kommt keiner, kommt keiner! [Ich] sitze allein mit den Kindern zuhause.“

Auch Amiras Mutter wird die neue Villa, die die Moderatorin nach ihrer Trennung von Comedian Oliver Pocher bezog, an den Weihnachtstagen nicht besuchen. Über den Grund gab sie im Interview preis: „Meine Mutter muss arbeiten.“ Und ihr Stiefvater hat ebenfalls bereits anderweitige Pläne für das Jahresende: „Er fliegt nach Amerika und besucht dort seine Familie.“ Zwar freue sich Amira auf die Zeit mit ihren zwei Söhnen, dennoch bleibe ein fader Beigeschmack, wenn sie an das kommende Weihnachtsfest denke: „Ich bin sehr traurig, muss ich echt sagen. Ich bin wirklich sehr traurig.“