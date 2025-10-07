Stars Amira Aly: So steht es um ihre Kinderplanung mit Christian Düren

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin verrät, ob sie und ihr Freund gemeinsame Kinder wollen.

Amira Aly spricht über ihren Familienwunsch mit Christian Düren.

Die Moderatorin hat bereits zwei Söhne, die aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher stammen. Seit Dezember 2023 ist sie mit ihrem neuen Partner liiert. Im Podcast ‚M – wie Marlene‘ verriet Amira im Gespräch mit Marlene Lufen, dass das Paar auch gemeinsame Kinder will. „Auf jeden Fall möchte er auch eine Familie haben. Wir sind ja natürlich seine Familie. Aber es ist schon ein Kinderwunsch da. Mal schauen, wann“, enthüllte die 33-Jährige.

Amira lobte ihren Freund dafür, wie er mit der Patchwork-Situation umgeht. „Er ist sehr respektvoll und zurückhaltend. Er mischt sich nicht direkt ein“, erklärte sie. Gleichzeitig räumte sie ein: „Für mich aber dann auch schwer herauszufinden, wie das wär mit eigenen Kindern. So sehe ich gar nicht, wie er seine Kinder erziehen würde.“

Im Podcast-Gespräch plauderte die TV-Beauty auch aus, wie gut das Co-Parenting mit Oliver Pocher klappt. „Ich habe best of both worlds. Ich habe einen Partner und einen Vater für meine Kinder“, verriet sie. Ihr öffentlicher Rosenkrieg mit dem Comedian scheint endgültig der Vergangenheit anzugehören.

Amira habe erkannt: „Du hast einen Vater für deine Kinder, der sich Mühe gibt, der da ist, der mit den Kindern um die Welt reist, der sie zur Schule bringt.“ Der Österreicherin ist selbst größtenteils ohne Vater aufgewachsen – das hat sie tief geprägt. „Mir war das so wichtig, dass meine Kinder die Verbindung zu ihrem Vater nicht verlieren“, erläuterte sie.