Stars Amira Aly spricht über ihre Schwangerschaft

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 14:00 Uhr

Amira Aly spricht über ihre Schwangerschaft.

Amira Aly genießt eine ganz besondere Zeit: Die Moderatorin erwartet ihr drittes Kind und das erste gemeinsame Baby mit ihrem Partner Christian Düren.

Nachdem sie die Schwangerschaft mehrere Wochen lang bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, spricht die 33-Jährige inzwischen offen über ihr Glück und darüber, warum sie ihren Babybauch so lange versteckte. „Ich habe meinen Bauch die letzten Monate lange genug versteckt. Ich musste Oversized-Klamotten tragen oder einen Pulli. Als es draußen noch frischer war, war es einfacher mit Pullover. Aber jetzt raus damit“, erklärte Aly nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft.

Gemeinsam mit Düren habe sie die ersten Monate zunächst privat erleben wollen. Dafür zog sie sich zeitweise aus der Öffentlichkeit zurück, sagte Auftritte ab und versuchte bei Terminen sogar, ihren wachsenden Bauch zu kaschieren. Inzwischen zeigt sich die Moderatorin deutlich entspannter.

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Bekanntgabe präsentierte sie ihren Babybauch selbstbewusst und verriet, wie gut es ihr derzeit geht. „Ich werde mich jetzt nicht zu Hause verstecken. Auf gar keinen Fall. Wenn es einen schönen Anlass gibt, dann bin ich auch weiterhin dabei. Man ist ja nicht krank“, erklärte sie gegenüber ‚Bunte‘.

Für Christian Düren ist es das erste Kind. Ihre beiden Söhne, die aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher stammen, fiebern dem Familienzuwachs sicherlich bereits entgegen. Sie werden erstmals große Brüder, nachdem sie bisher nur ältere Geschwister aus Pochers Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden hatten.