Stars Amira Aly über das Verhältnis zu Oli: “Es wird nie langweilig”

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2024, 10:00 Uhr

Vergangenen Sommer trennte sich das einstige Showbiz-Traumpaar Amira Aly (32) und Oliver Pocher (46). Durch die gemeinsamen Kinder sind sie jedoch weiterhin verbunden und für ihre Sprösslinge geben die beiden ihr bestes als Team und wollen ein Vorbild als Eltern sein. Dass ihre Beziehung dabei jedoch nicht immer rosig ist, das verrät Amira nun in ihrem Podcast ‚Liebes Leben‘. Darin sagt sie: „Es wird nie langweilig. Mal ist es einen Tag gut, dann mal wieder nicht. Es gibt noch keine Konstante.”

Oliver Pocher als Ex zu haben, da muss man mit Sticheleien umgehen können. Das weiß Amira wohl am Besten. Doch mittlerweile scheint die schöne Brünette laut eigener Aussage immun gegen seine ständigen Kommentare zu sein. „Es ist mir ehrlich gesagt alles so egal geworden. Ich gucke da nicht hin, ich höre da nicht hin, ich lese es mir noch nicht mal mehr durch”, so Amira. Lob dagegen bekommt ihr neuer Freund. Seit Anfang des Jahres ist sie mit Taff-Moderator Christian Düren (34) liiert. Ihre Kinder kennen bereits den neuen Mann an Mamas Seite und scheinen ihn sehr zu mögen. „Ich habe wirklich ganz großes Glück mit Christian, er war die ganze Woche mit den Kindern, jeden Tag“, schwärmte Amira kürzlich in ‘Liebes Leben’.