Stars Romina Palm: Keine Lust mehr auf Tränen wegen Oliver Pocher

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 16:41 Uhr

Model Romina Palm musste sich schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter Hazel mit öffentlicher Kritik befassen.

Der Comedian Oliver Pocher (47) zog in einer Instagram-Story über die 26-jährige frischgebackene Mutter her, weil der Name „Hzl the label“ bereits als Marke registriert worden war. Jetzt konterte Romina in ihrer eigenen Story: „Bitte lass uns doch einfach in Ruhe. Du hast mich schon genug Tränen, nach nicht mal 20 Stunden Entbindung, gekostet.“

Oliver Pocher ist bekannt für seine langanhaltende Kritik an Influencern und ihrem Umgang mit der Öffentlichkeit, besonders wenn es um Kinder geht. Doch Romina hatte genug und stellte klar: „So, lieber Peter Unlustig. Wirklich schade, dass mir jeder alles vorwegnimmt und mich gerade durch eine unfassbar schwere Zeit schickt. Erst der Name, jetzt das hier…“

Auch Neu-Papa Christian Wolf musste Pochers Spott ertragen. Christian, der mit Romina das erste gemeinsame Kind begrüßt und bereits Vater eines weiteren Kindes ist, teilte kurz nach der Entbindung Fotos von Hazel und der Familie auf Instagram. Er schrieb dazu: „Küken ist geschlüpft.“ Allerdings postete er bald darauf ein Video, das Werbung für seine eigene Marke beinhaltete. Das ließ Pocher nicht unkommentiert: „Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos: Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst…“ Pocher sparte nicht an weiteren Seitenhieben. Besonders störte ihn, dass Romina und Christian so offen ihr Privatleben – und nun auch das ihrer Tochter – teilen. Mit bissigem Humor stichelte er: „Eigener Instagram-Account vom Kind ist noch nicht online. Ich hoffe, das kommt noch zügig.“