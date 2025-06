Stars Romina Palm: Keine Lust mehr auf Tränen wegen Oliver Pocher Model Romina Palm musste sich schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter Hazel mit öffentlicher Kritik befassen. Der Comedian Oliver Pocher (47) zog in einer Instagram-Story über die 26-jährige frischgebackene Mutter her, weil der Name „Hzl the label“ bereits als Marke registriert worden war. Jetzt konterte Romina in ihrer eigenen Story: „Bitte lass uns doch […]