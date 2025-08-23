Stars Amira Aly über schmerzhafte Trennung: ‚Habe mir die Seele aus dem Leib geheult‘

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2025, 13:07 Uhr

Die Podcasterin musste sich von ihren beiden kleinen Söhnen verabschieden.

Amira Aly macht derzeit keine leichte Zeit durch.

Die Moderatorin ist seit September 2024 offiziell von ihrem Ex-Mann Oliver Pocher geschieden. Kürzlich zog die 32-Jährige mit ihren beiden Söhnen in ihr erstes eigenes Haus ein. Doch aktuell ist Amira ganz allein in ihrem Kölner Traumhaus. „Weil meine Kinder mit ihrem Papa für eine sehr lange Zeit, also sehr lange Zeit für mich, eine Amerika-Rundreise machen“, erzählte sie im Podcast ‚Iced Macho Latte‘.

Zehn Tage lang sind ihre Söhne mit Oliver Pocher unterwegs. „Wie schön für sie“, fand ihre Podcast-Kollegin Paula Lambert. Doch Amira sieht das anders. Die Trennung von ihren Sprösslingen nimmt sie sehr mit. „Wundervoll für die Kinder, Horror für die Mama. Ich habe mir die Augen ausgeheult“, gestand sie. „Ich habe gestern wimmernd, in Embryostellung, im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult.“

Allein beim Gedanken daran könne sie wieder anfangen zu weinen. „Irgendwas ist gerade mit mir los“, räumte Amira ein. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die Kids mit ihrem Ex-Mann im Urlaub sind. „Aber das ist jetzt noch mal… Die machen eine komplette Tour, durch verschiedene Länder, und dann auch länger. Länger als eine Woche, das ist Kopfkino“, äußerte sich die Zweifach-Mama besorgt.

In der Nacht vor der Abreise habe sie gar nicht schlafen können. „Weil ich wusste, am nächsten Tag fliegen die und dann habe ich mich wirklich abwechselnd in die Betten gelegt, bin von Zimmer zu Zimmer gegangen und hab immer eine Stunde mit denen gekuschelt“, berichtete die Podcasterin. „Ich hab sie ganz fest umarmt und ich lag bis morgens um fünf wach, weil ich einfach die Zeit nutzen wollte, bei ihnen zu sein.“ Ihre größte Herausforderung sei es, zu „vertrauen“. Das sei „Horror“, gestand Amira.