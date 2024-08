Stars Amira Pocher: Vorbereitung für Schlag den Star

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 14:32 Uhr

Die Influencerin will unbedingt als Siegerin aus der beliebten Sendung hervorgehen.

Amira Pocher trainiert fleißig für ihren Auftritt bei ‚Schlag den Star‘.

In zwei Wochen wird es für die 31-Jährige ernst, wenn sie in der beliebten Spielshow gegen Schlagerikone Vanessa Mai in den Ring tritt. Obwohl Amira bisher noch nicht weiß, welche Herausforderungen sich die Macher des Formats für die beiden Kandidatinnen ausgedacht haben, will sie ihre Vorbereitungszeit so gut es geht nutzen. Insbesondere körperliche Fitness scheint ihr dabei wichtig zu sein. „Ich bin eine komplette Waffe“, behauptete die zweifache Mutter zuletzt im Gespräch mit ihrem Bruder Hima für den gemeinsamen Podcast ‚Liebes Leben‘.

Unterstützung beim Training erhält Amira derweil vor allem von ihrem neuen Partner Christian Düren, der seine Liebste nicht nur regelmäßig beim Joggen begleitet, sondern ihr auch einen Personaltrainer empfahl, mit dem die Ex von Oliver Pocher jetzt so schnell wie möglich ihre Bestform erreichen will. „Mir tut echt alles weg“, berichtet Amira über die Sporteinheiten mit dem Fitnessexperten. Gleichzeitig betont sie jedoch: „Das macht echt Spaß.“ ‚Schlag den Star‘ mit Amira Pocher und Vanessa Mai wird am 24. August bei ProSieben zu sehen sein.