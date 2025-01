Stars Amy Schumer: Online-Trolle machten sie auf das Cushing-Syndrom aufmerksam

Amy Schumer - 2023 Good+Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 09:00 Uhr

Amy Schumer verriet, dass bei ihr das Cushing-Syndrom diagnostiziert wurde, nachdem sie von Online-Trollen für ihr geschwollenes Gesicht verspottet wurde.

Die 43-jährige Komikerin war von Kritikern, die den Star wegen ihrer geschwollenen Gesichtszüge verspotteten, auf ein mögliches Gesundheitsproblem aufmerksam gemacht worden.

Die Schauspielerin wies die Möglichkeit, dass mit ihr irgendetwas nicht stimmt, zunächst jedoch zurück. Amy erzählte in einem Interview im ,Call Her Daddy‘-Podcast: „Ich dachte mir nur: ‚Okay, entspannt euch alle erst mal.‘“ Ihre Einstellung habe sich aber geändert, als auch Ärzte damit anfingen, ihr Aussehen zu kommentieren: „Ärzte mischten sich in die Kommentare ein und sagten: ‚Nein, nein … da stimmt wirklich etwas nicht.‘“ Amy hatte später erfahren, dass das Cushing-Syndrom durch zu viele Steroidinjektionen ausgelöst werden kann. Die Prominente, die nach einer Brustverkleinerung und einem Kaiserschnitt zuvor Injektionen erhielt, erwägte daraufhin, dass dies die Ursache für ihre Gesichtsschwellung sein könnte. Amy, die mit ihrem Ehemann Chris Fischer den fünfjährigen Gene hat, fügte hinzu: „Ich habe dieses sogenannte Cushing-Syndrom gehabt, von dem ich gar nichts gewusst hätte, wenn das Internet mich nicht so hart rangenommen hätte.“