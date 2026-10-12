Stars Amy Winehouse wollte mit Blake Fielder-Civil ‚jede Menge Kinder‘

Amy Winehouse - V Festival 2008 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2026, 14:00 Uhr

Amy Winehouse wollte mit Blake Fielder-Civil 'jede Menge Kinder'.

Amy Winehouse träumte von einer gemeinsamen Zukunft mit Blake Fielder-Civil.

Die britische Sängerin, die 2011 im Alter von 27 Jahren starb, wollte mit ihrem damaligen Ehemann eine große Familie gründen. Sogar die Vorstellung, gemeinsam alt zu werden und schließlich zusammen zu sterben, sprach sie offen an. Das geht aus einem bislang unveröffentlichten Interview hervor, das nur drei Tage nach der Hochzeit des Paares im Jahr 2007 geführt wurde und nun Einblicke in die damaligen Zukunftspläne der Musikerin gibt.

Im Gespräch mit dem Magazin der ‚Sunday Times‘ erklärte Winehouse, dass sie sich ihrer Gefühle für Fielder-Civil sicher gewesen sei. „Irgendwann merkt man, dass man eigentlich mit niemand anderem mehr zusammen sein möchte. Warum sollte man jemals jemand anderen wollen, wenn man verliebt ist?“, sagte sie sinngemäß. Auf die Frage, ob sie sich die beiden auch in 30 Jahren noch als Paar vorstellen könne, antwortete sie mit einem Nicken. „Ich weiß, dass wir zusammen sterben werden“, erklärte sie. Damit meinte sie ausdrücklich auch das gemeinsame Älterwerden.

Die Sängerin, die mit Songs wie ‚Rehab‘ und ‚Back to Black‘ weltberühmt wurde, sprach in dem Interview auch über ihren Kinderwunsch. „Wir wollen jede Menge Kinder haben. Wenn ich schwanger wäre, wäre es das gewesen“, sagte sie mit Blick auf ihre Karriere. Für eine Familie hätte sie demnach auch ihre musikalische Laufbahn zunächst zurückgestellt. Zugleich erzählte Winehouse, dass sie sich selbst als einen Menschen mit einer Neigung zu depressiven Stimmungen wahrgenommen habe. Mit Medikamenten oder einer erneuten Therapie wollte sie sich jedoch nicht beschäftigen. Als Jugendliche habe sie bereits entsprechende Erfahrungen gemacht und dabei niemanden gefunden, zu dem sie Vertrauen aufbauen konnte.

Sie betonte, dass sie grundsätzlich nichts gegen therapeutische Unterstützung habe. Allerdings müsse jeder selbst entscheiden, was ihm helfe. Ihre eigene Art, Gefühle zu verarbeiten, sei vor allem die Musik gewesen: „Man schreibt seine Gefühle gewissermaßen auf.“ Auch über die Berichterstattung der Boulevardpresse sprach Winehouse. Fotos, auf denen es so aussah, als habe sie eine weiße Substanz an der Nase, bezeichnete sie als offensichtlich manipuliert. Sie habe die Aufnahmen sogar komisch gefunden. Ihr Vater Mitch sei dagegen wütend gewesen und habe erwogen, sich bei den betreffenden Zeitungen zu beschweren. Seine Tochter habe ihn jedoch davon abhalten wollen: „Es ist sinnlos. Dad, du kannst nichts dagegen tun.“

Amy Winehouse und Blake Fielder-Civil heirateten 2007. Zwei Jahre später wurde ihre Ehe geschieden. Am 23. Juli 2011 starb die Sängerin an einer Alkoholvergiftung. Das nun bekannt gewordene Interview zeigt, wie groß ihre Hoffnungen für die gemeinsame Zukunft kurz nach der Hochzeit noch gewesen waren.