Die Crew ist zurück am Set „And Just Like That…“: Produktion von Staffel drei endlich gestartet

Miranda (Cynthia Nixon) und Carrie (Sarah Jessica Parker) in einer Folge von "And Just Like That...". (eee/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 09:39 Uhr

Freudige Neuigkeiten für alle "Sex and the City"-Fans: Die Produktion der dritten Staffel des Ablegers "And Just Like That..." geht los. Auf Instagram posten die Serienstars fleißig Fotos der neuen Drehbücher.

Am Drehset von "And Just Like That…" tut sich wieder etwas. Darauf deuten die jüngsten Instagram-Postings von Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59) hin. Alle drei haben Fotos von ihren Drehbüchern geteilt, die einmal mehr aus der Feder von Autor Michael Patrick King (69) stammen.

Neue Charaktere und einige Abschiede

"Jetzt geht's los", schrieb etwa Carrie-Bradshaw-Darstellerin Parker. Darüber hinaus ist eine neue Schauspielerin mit an Bord des beliebten "Sex and the City"-Ablegers: Rosie O'Donnell (62) stößt zum Cast dazu, wie ein HBO-Max-Sprecher bereits mitteilte. Sie postete ebenfalls ein Drehbuch-Foto sowie ein Selfie und schrieb dazu auf Instagram: "Hier kommt Mary." Bei ebendieser handelt es sich um eine neue Figur, die bislang nicht in den vorherigen zwei Staffeln vorkam. Details zu Mary sind bislang aber nicht bekannt.

Auch die beiden Schauspielerinnen Nicole Ari Parker (53) und Sarita Choudhury (57) sind auf den Beiträgen verlinkt worden und werden ebenfalls wieder Teil der neuen Folgen sein. Die beiden verkörpern die Rollen Lisa Todd Wexley und Seema Patel. Auch Anthony-Darsteller Mario Cantone (64) ist weiter mit dabei.

Sara Ramírez (48) alias Che Diaz und Karen Pittman (37) alias Nya Wallace werden hingegen keine Rolle mehr bei "And Just Like That…" spielen. Das Serien-Aus der beiden ist schon seit Längerem bekannt.

Video News

Staffel drei kommt erst 2025

Doch auch wenn die Dreharbeiten nun in New York loszugehen scheinen, müssen sich Fans noch ein wenig gedulden. Staffel drei von "And Just Like That…" soll erst 2025 erscheinen. Der Grund: Der große Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler hatte die Produktion der Serie ausgebremst.

Das "Sex and the City"-Spin-off kehrte im Dezember 2021 mit der Premierenausgabe zurück auf die Bildschirme. Zuschauer und Fans erlebten ein emotionales Wiedersehen mit den ikonischen Figuren Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) und Charlotte York Goldenblatt (Davis).