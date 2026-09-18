Stars Andreas Gabalier spricht über den AfD-Wahlsieg

Andreas Gabalier at the Dunkel Gala Vienna Nov 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 14:00 Uhr

Andreas Gabalier spricht über den AfD-Wahlsieg.

Der deutliche Wahlerfolg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sorgt auch in der Promiwelt für Diskussionen.

Andreas Gabalier hat sich nun zur politischen Stimmung in Deutschland geäußert. Im Podcast ‚Message Macht Medien‘ sprach der österreichische Sänger über das Ergebnis und warnte dabei vor einer pauschalen Bewertung der AfD-Wähler. Bei der Wahl am 6. September 2026 wurde die AfD mit 43,8 Prozent stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Die CDU kam auf 17,2 Prozent. Die AfD verfehlte damit zwar knapp die absolute Mehrheit, erzielte aber das bislang beste Ergebnis einer Partei bei einer Landtagswahl in der Geschichte des Bundeslandes.

Im Gespräch mit ‚Krone.tv‘-Podcaster Gerald Fleischmann erklärte Gabalier, er halte es für falsch, die Wähler der Partei undifferenziert zu beurteilen. „Ich glaube nicht, dass es in erster Linie ein so großer ideologischer Wahlerfolg ist, sondern dass das mittlerweile ein Sicherheits- und Freiheitsgedanke ist, warum die Leute da ankreuzen“, sagte der Musiker laut ‚t-online‘. Als Gründe nannte er Sorgen, Unzufriedenheit und Frustration. Zugleich kritisierte Gabalier eine Politik, die seiner Ansicht nach einen großen Teil der Bevölkerung nicht ausreichend erreiche. Auch über Österreich sprach der 41-Jährige und übte Kritik an der politischen Entwicklung in seiner Heimat. „Wir fahren unser Land aktuell so massiv an die Wand wie noch nie zuvor“, erklärte er. Außerdem warf er Österreich vor, sich teilweise als eine Art „Weltpolizei“ aufzuspielen und andere zu bewerten.

Gabalier selbst sieht sich seit Jahren mit Vorwürfen konfrontiert, er vertrete rechte Positionen. Der Sänger weist eine solche Einordnung zurück und distanziert sich von homophoben Aussagen. Zuletzt geriet er beim ‚Glücksgefühle‘-Festival erneut in den Mittelpunkt einer politischen Auseinandersetzung. Rapperin Nura griff ihn während ihres Auftritts verbal an und verband ihre Kritik mit einer deutlichen Absage an die AfD. Auf diese Aktion angesprochen, blieb Gabalier nun vergleichsweise zurückhaltend. Er sagte, er stamme „aus zu gut erzogenen Verhältnissen, als dass ich mich auf dieses Niveau runterlassen würde“. Zugleich bedauerte er öffentliche Angriffe dieser Art. Musik könne seiner Ansicht nach schließlich Menschen zusammenbringen – unabhängig davon, welche politischen Ansichten sie vertreten. Seine Äußerungen dürften damit die Diskussion über seine eigene politische Position erneut anfachen. Gabalier betont jedoch weiterhin, dass er nicht mit einer rechten Gesinnung in Verbindung gebracht werden möchte.