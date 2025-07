Stars Andy Cohen war ‚Desaster‘ beim Dreh von ‚And Just Like That‘-Gastauftritt

Andy Cohen - Billboard Music Awards - May 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2025, 09:00 Uhr

Andy Cohen war bei seinem Gastauftritt in 'And Just Like That' ein 'Desaster'. Er bekam seine Line nicht auf die Reihe.

Andy Cohen war ein „Desaster“, als er seinen ‚And Just Like That‘-Gastauftritt drehte.

Der ‚Watch What Happens Live‘-Moderator hatte einen kurzen Auftritt als Bergdorf-Goodman-Mitarbeiter namens Daniel in der neuesten Episode der Serie. Doch obwohl er nur eine Dialogzeile in der Szene mit Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw hatte, kämpfte er trotzdem damit.

„Ich glaube, die Zeile im Drehbuch war einfach so: ‚Oh hey, Carrie, ich bin gleich bei dir.'“, erinnerte sich Andy jetzt in seiner Show auf SiriusXM. Allerdings gehört zur Schauspielerei weit mehr dazu als nur die Lines zu sagen, wie der Moderator schließlich auch selbst beim Dreh dieser Szene feststellen musste. „Diese Shows zu drehen ist für mich sehr schwierig. Man muss buchstäblich vier Schritte gehen, seine Zeile an einer bestimmten Stelle sagen und dann weitergehen. Es gibt eine Menge Blockarbeit, und ich bin einfach nicht gut darin.“

Nach einigen Versuchen änderte Showrunner Michael Patrick King Andys Zeile in: „Hey, Carrie, ich bin überlastet, ich bin gleich bei dir.“ Allerdings wurde der Moderator später für seine intensive Darbietung gerügt. Er gab zu: „Michael Patrick King kam nach zwei Versuchen herüber und sagt: ‚Ähm, das ist eine wirklich entscheidende Szene für Carrie.‘ Er hat es mir nicht gesagt, aber jetzt weiß ich, dass sie gerade einen großen Streit mit Aiden hatte.“ Michael sagte zu Andy, dass seine Rolle Carrie durch die veränderte Zeile und Andys übertriebene Darstellung die Aufmerksamkeit stehlen würde. „Er sagte: ‚Der Episodentitel sollte jetzt ‚Daniel’s Busiest Day‘ heißen.‘ Und es geht nicht um Daniels geschäftigen Tag, bleib bei Carrie!“