Stars Jennifer Lopez hatte ’sehr wenig Hilfe‘ bei der Erziehung ihrer Zwillinge

Jennifer Lopez - 2024 AFI Fest - Unstoppable - Photo Call - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 11:28 Uhr

Die Sängerin reflektiert über die Erziehung ihrer Zwillinge, die aus ihrer Ehe mit Sänger Marc Anthony stammen.

Jennifer Lopez hat erklärt, dass sie bei der Erziehung ihrer Zwillinge „sehr wenig Hilfe“ hatte.

Die Sängerin und Schauspielerin fühlt sich „wirklich glücklich“ mit ihrem Leben und ist besonders stolz darauf, dass ihre Zwillinge Max Muñiz und Emme Muñiz, die sie mit dem Sänger Marc Anthony hat, inzwischen aufs College gekommen sind. Die ‚On The Floor‘-Interpretin betonte, wie stolz sie darauf sei, einen großen Teil der Kindererziehung allein gemeistert zu haben.

Im Podcast ‚SmartLess‘ sagte sie: „Jetzt kann ich wirklich auf mein Leben schauen, es so annehmen, wie es ist und was ich mir aufgebaut habe, und wirklich glücklich sein. Beide meiner Kinder sind an allen Colleges angenommen worden, an denen sie sich beworben haben.“ Voller Stolz erklärte Jennifer: „Sie haben Stipendien bekommen und gehen genau dorthin, wo sie hinwollen.“ Die 56-Jährige sieht den Erfolg ihrer Kinder als Zeugnis dafür, dass sie gute Erziehungsarbeit geleistet hat. „Ich dachte: ‚Du hast das alles ganz allein geschafft.‘ Das ist großartig. Du hattest sehr wenig Hilfe“, schilderte sie.

Kürzlich gab Jennifer zu, dass sie sich noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe, wie ihr Zuhause aussehen wird, wenn ihre Zwillinge im August für das Studium ausziehen. In der Sendung ‚Watch What Happens Live with Andy Cohen‘ offenbarte sie: „Es ist eine emotionale Zeit. Es waren immer wir drei. Andere Menschen kamen und gingen in meinem Leben, aber wir drei waren immer da. Sie waren immer da und ich war immer da.“

Der neue Lebensabschnitt ihrer Kinder habe vieles verändert. „Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, dass sie einmal nicht mehr da sein könnten. Ich habe einfach nie so weit vorausgedacht. Ich dachte auch immer, dass sie so unabhängig sind“, verriet die Musikerin. Sie habe darauf geachtet, ihren Kindern „Wurzeln und Flügel“ zu geben.