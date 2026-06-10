Stars Jennifer Lawrence half bei der Aufklärung eines großen Reality-TV-Leaks

Jennifer Lawrence - AVALON - Los Angeles - Jan - 2026 - Golden Globes BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 14:00 Uhr

Jennifer Lawrence half bei der Aufklärung eines großen Reality-TV-Leaks.

Jennifer Lawrence war der geheimnisvolle „Bravo-Superfan“, der dabei half, den Verantwortlichen hinter dem geleakten Audio der Reality-TV-Serie ‚Summer House‘ zu identifizieren.

Der US-amerikanische Sender Bravo, bekannt für seine Trash-TV-Formate, leitete eine Untersuchung ein, nachdem vor einigen Monaten Audiomaterial vom Wiedersehens-Special (Reunion) der zehnten Staffel online aufgetaucht war. Es war das erste Mal, dass der Sender von einem derartigen Leak betroffen war. Bereits zuvor war angedeutet worden, dass ein unbekannter Fan den Ermittlern entscheidende Hinweise geliefert hatte. Während der Ausgabe von ‚Watch What Happens Live‘ am Dienstag (09. Juni) enthüllte Moderator Andy Cohen: „Es gab viele Spekulationen darüber, wer dieser Superfan war, darunter auch die verrückte Theorie, dass es die Schauspielerin Jennifer Lawrence gewesen sei. Ich möchte diesem Superfan persönlich danken. Leute, dieser Superfan war tatsächlich Jennifer Lawrence.“ Er fügte hinzu: „Ihre Online-Recherchen haben unserem Team geholfen, dieses Rätsel zu lösen.“

Jennifer Lawrence ist bekannt für ihre Begeisterung für die Reality-Formate von Bravo und hat in der Vergangenheit häufig über Sendungen wie ‚Summer House‘, die Reihe ‚Real Housewives‘ und ‚Vanderpump Rules‘ gesprochen. In den geleakten Aufnahmen, die in mehreren Teilen veröffentlicht wurden, war ein hitziger Schlagabtausch zwischen mehreren Darstellern sowie dem frisch öffentlich gewordenen Paar Amanda Batula und West Wilson zu hören. Die beiden hatten ihre zuvor nur vermutete Beziehung am 31. März bestätigt und reagierten offenbar defensiv, als ihre umstrittene Romanze thematisiert wurde. Amanda war zuvor eng mit Wests Ex-Freundin Ciara Miller befreundet, während West eine enge Freundschaft zu Amandas Ex-Ehemann Kyle Cooke pflegte. Andy Cohen hatte bereits zuvor in seinem Podcast ‚Radio Andy‘ erklärt: „Es gab Ermittler und Experten, die analysierten, mit welchem Gerät die Aufnahme gemacht wurde. Alles, was ich sagen kann – und ihr werdet später mehr darüber erfahren – ist, dass ein Bravo-Fan den Fall gelöst hat. Dieser Fan lieferte entscheidende Informationen.“

Bravo gab damals nicht bekannt, wer geholfen hatte, bestätigte aber, dass die Untersuchung abgeschlossen sei und kein Mitglied der Besetzung verantwortlich gemacht werde. Der Sender erklärte auf Instagram: „Die Untersuchung des jüngsten Leaks des Reunion-Audios von ‚Summer House‘ hat ergeben, dass die Aufnahme ohne Genehmigung erstellt und von einer Person verbreitet wurde, die an der Produktion beteiligt war. Entsprechende Maßnahmen wurden ergriffen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass ein Mitglied des Casts an der Aufnahme beteiligt war.“