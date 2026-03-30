Stars Ryan Gosling nimmt Einladung zum Besuch des ‚Days of Our Lives‘-Sets an

Ryan Gosling attends "Project Hail Mary" New York premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 11:00 Uhr

Ryan Gosling nimmt die Einladung zum Besuch des 'Days of Our Lives'-Sets an.

Ryan Gosling hat eine Einladung angenommen, sein Seifenoper-Idol Deidre Hall am Set von ‚Days of Our Lives‘ zu besuchen.

Der Star aus ‚Project Hail Mary‘ sprach kürzlich im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ über seine Liebe zu Seifenopern und erklärte, dass ihn das Zuschauen, wie Deidre eine vom Teufel besessene Frau spielte, überhaupt erst das Schauspielern gelehrt habe. Daraufhin lud sie ihn ein, das Team zu besuchen. In einem auf Instagram geposteten Video sagte Deidre zu ihm: „Wir freuen uns sehr, wahrgenommen und so positiv erwähnt zu werden, denn wir arbeiten sehr hart – wie du ja gesagt hast… komm vorbei und schau dir an, was wir hier machen. Niemand wird besessen sein. Und falls doch, werde ich ein Auge auf dich haben.“

Ryan nahm die Einladung begeistert an und antwortete: „Deidre Hall, machst du Witze? Ja. Das ist ein sehr enthusiastisches Ja zu dieser freundlichen Einladung, dich am Set zu besuchen. Ich werde persönlich vorbeikommen, um dir dafür zu danken, dass du meine ursprüngliche Schauspiel-Inspiration warst. Es war nicht Marlon Brando in ‚On the Waterfront‘. Es war nicht Robert De Niro in ‚Taxi Driver‘. Du warst es.“ Ryan erzählte außerdem, dass er als Kind nicht viele Freunde hatte und viel Zeit vor dem Fernseher verbrachte: „Ich hatte nicht viele Freunde. Ich hatte den Fernseher. Ich habe manchmal so getan, als wäre ich krank, damit ich zu Hause bleiben und ‚Regis and Kelly‘ schauen konnte. Ich liebte ‚Regis and Kelly‘ und ‚Days of Our Lives‘.“

Der ‚Barbie‘-Darsteller betonte, dass Seifenopern-Schauspieler oft nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Besonders Deidre habe ihm eine „unglaubliche Schauspielschule“ geliefert. Er erklärte: „Seifenopern-Darsteller bekommen generell nicht die Wertschätzung, die sie verdienen. Sie müssen am Abend vorher etwa zehn Seiten Dialog auswendig lernen und haben nur eine Aufnahme. Und dann sind da diese unmöglichen Szenarien – wie wenn die Figur Marlena Evans, gespielt von Deidre Hall, vom Teufel besessen wird. Das war wie eine Schauspielschule.“