Stars Angelina Jolie: Entspannen fällt ihr schwer

Angelina Jolie - screening of 'Maria' November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin räumt ein, dass sie am liebsten ständig arbeiten würde.

Angelina Jolie outet sich als Workaholic.

Die US-Schauspielerin gibt zu, dass sie am glücklichsten ist, wenn sie arbeitet. Im Gespräch mit ‚Vogue Mexico‘ erzählt sie: „Ich glaube, ein kreativer Mensch will immer wachsen, und ich will immer herausgefordert werden, ich will das spüren. Ich denke, es geht auch um die Beziehung, die ich zu mir selbst habe, und um das Gefühl, dass ich nicht wachse. Wenn ich also arbeite, tue ich etwas, das nicht einfach ist, etwas, das ich nicht verstehe.“

Die 49-Jährige fügt hinzu: „Ich bringe mich immer in Situationen, in denen ich nicht die klügste Person im Raum bin oder nicht alles verstehe, was vor sich geht, aber ich weiß, dass so viel Kreativität und menschliches Wachstum dadurch entsteht, dass man sich total unwohl fühlt, aber hart arbeitet. Also denke ich, dass ich dort glücklich bin.“

Das bedeute aber auch, dass sie nicht wisse, „wie ich mich entspannen soll“. Die Hollywood-Darstellerin gesteht: „Ich kann nicht immer Urlaub machen. Ich erinnere mich, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr gearbeitet habe, um meiner Mutter zu helfen, die Rechnungen zu bezahlen… Ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht gearbeitet oder etwas getan zu haben.“

Neben ihrer Arbeit in der Unterhaltungsindustrie ist Angelina auch damit beschäftigt, ihre sechs Kinder – Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) und die 16-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne – großzuziehen, die sie mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt hat.

Kürzlich betonte die Schauspielerin, dass die Betreuung ihrer Kinder viel wichtiger sei als alles andere in ihrem Leben. „Das ist mein Glück. Ihr könnt mir alles andere wegnehmen. Nichts anderes ist wichtig“, erklärte sie bei ‚Good Morning America‘.