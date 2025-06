Film Brad Pitt: Unter diesen Umständen würde er wieder mit Tom Cruise zusammenarbeiten

Bang Showbiz | 16.06.2025, 16:00 Uhr

Brad Pitt verkündete, dass er für eine erneute Zusammenarbeit mit Tom Cruise offen sei, solange er keine großen Stunts machen muss.

Der 61-jährige Schauspieler war seit ‚Interview mit einem Vampir‘ (1994) nicht mehr zusammen mit dem 62-jährigen ‚Mission: Impossible‘-Darsteller auf der großen Leinwand zu sehen gewesen.

Pitt hat jetzt verkündet, dass er wieder mit Cruise zusammenarbeiten würde, vorausgesetzt, dass er keine waghalsigen Stunts machen muss. Brad erzählte in einem Interview mit ‚E! News‘: „Also, ich werde meinen Hintern nicht an Flugzeugen und so einem Sch*** aufhängen. Wenn er also wieder etwas machen sollte, das auf dem Boden stattfindet, [dann ja].“ Pitt wird demnächst in ‚F1‘ zu sehen sein, dem neuen Film von ‚Top Gun: Maverick‘-Regisseur Joseph Kosinski. In ‚F1‘ spielt Pitt die Rolle des Sonny Hayes, einen ehemaligen Rennfahrer, der mit Joshua Pearce (Damson Idris) auf die Strecke zurückkehrt, um der beste Formel-1-Fahrer der Welt zu werden. Obwohl Pitt in einem Tom-Cruise-Film keine großen Stunts machen möchte, fuhr der ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Star bei den ‚F1‘-Dreharbeiten mit 300 km/h in echten Formel-1-Autos.