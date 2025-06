Film Brad Pitt: Diesen Rat würde er seinem jüngeren Ich geben

Brad Pitt - Santa Barbara International Film Festival 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2025, 14:00 Uhr

Brad Pitt würde seinem jüngeren Ich raten, „auf seine eigene Stimme zu vertrauen“.

Der 61-jährige Hollywoodstar sprach offen über den einen Ratschlag, den er sich selbst in der Vergangenheit gegeben hätte. Pitt gestand, dass er früher viel Zeit damit verschwendet habe, sich über Dinge Sorgen zu machen, die letztlich nicht wirklich wichtig waren. Im Gespräch mit ‚E! News‘ sagt er über den Tipp, den er damals gerne bekommen hätte: „Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Vertraue dir selbst. Wirklich, vertraue einfach dieser Stimme. So viele Dinge, wegen denen ich mich gequält habe, waren einfach Zeitverschwendung. Ich habe mich in den Anfangsjahren damit herum gequält. Vertraue einfach deiner Stimme.“

Der ‚F1‘-Darsteller nahm sich zuletzt außerdem die Zeit, über die Veränderungen in seiner Karriere im Laufe der Jahre nachzudenken. Dabei stellte Pitt fest, dass sein eigener Weg den Trends der Filmindustrie gefolgt war. Er erklärt: „Es gab so viele Umbrüche. Als die 90er kamen, ging es um den Indie-Film und die Rückkehr zu dieser Art von Streifen aus den 70ern. Dann haben wir in den 2000ern gesehen, dass Blockbuster wieder aufkamen und dann kamen die Streaming-Dienste, die alles wieder komplett veränderten. Das Coole daran ist, dass immer mehr Menschen Möglichkeiten bekommen. Dieser Pool talentierter Menschen hat immer schon existiert.“