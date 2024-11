"Man kann mir alles andere wegnehmen" Angelina Jolie: Nichts ist ihr so wichtig wie ihre Kinder

Angelina Jolie zeigte sich zuletzt 2021 mit fünf ihrer sechs Kinder auf dem roten Teppich. Von links nach rechts: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox und Knox. (eyn/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 21:37 Uhr

Angelina Jolie könnte auf alles in der Welt verzichten - nur nicht auf ihre sechs Kinder. Das betont die Schauspielerin jetzt in einem Interview. "Man kann mir alles andere wegnehmen", so Jolie.

Angelina Jolie (49) hat in einem Interview über ihre Mutterschaft gesprochen. "Es ist mein Glück", betont sie im Gespräch mit Moderator Michael Strahan (53) in der Sendung "Good Morning America". Nichts sei der Schauspielerin so wichtig wie ihre sechs Kinder. Deshalb lege sie ihren Fokus auch immer auf die Familie: "Man kann mir alles andere wegnehmen. Nichts anderes ist wichtig."

Angelina Jolie hat zusammen mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60), mit dem sie bis 2016 liiert war, sechs Kinder: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16).

Kinder legen Wert auf Privatsphäre

Zuletzt konnte Jolie ihre Karriere als Schauspielerin mit ihrem Privatleben verbinden, denn ihre Söhne Maddox und Pax begleiteten sie bei den Dreharbeiten zu "Maria". In dem Film spielt sie die autobiografische Hauptrolle der Opernsängerin Maria Callas (1923-1977). Ihre Kinder unterstützten als Assistenten das Regie-Team unter Regisseur Pablo Larraín (48). Das sei eine "erstaunliche" Erfahrung gewesen, schwärmt die Schauspielerin im Gespräch.

Abseits der Regie-Tätigkeiten hätten ihre Kinder aber keine Ambitionen, ihren Eltern ins Rampenlicht zu folgen. "Keines meiner Kinder möchte zurzeit vor die Kamera treten", sagt Jolie. "Sie sind sehr privat. Shiloh ist extrem privat." Da ihr Nachwuchs in Hollywood nicht "mit Privatsphäre aufgewachsen" sei, wünsche sie sich diese im Erwachsenenalter für sie.

Video News

Zuletzt machte einer ihrer Söhne jedoch eine Ausnahme: Bei den Governor's Awards in Los Angeles, Kalifornien, erschien Angelina Jolie am 17. November mit Knox auf dem roten Teppich und posierte gemeinsam mit ihm für die Fotografen. Für den Teenager war es der erste öffentliche Auftritt seit drei Jahren.