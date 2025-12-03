Film Angelina Jolie spielt Hauptrolle im düsteren Thriller ‚Sunny‘

Angelina Jolie - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2025, 11:00 Uhr

Angelina Jolie wird in ‚Sunny‘ zu sehen sein.

Die ‚Maria‘-Darstellerin hat mit den Dreharbeiten zu dem düsteren Thriller begonnen, der einer weiblichen Gangsterin folgt, die ihre Söhne vor einem gewalttätigen Drogenboss schützen muss – und nach einem traumatischen Ereignis nur wenige Stunden Zeit hat, eine endgültige Flucht zu planen. Eva Sørhaug führt bei dem Film für ‚Gramercy Park Media‘, ‚A Higher Standard‘ und ‚Nickel City Pictures‘ Regie. Das Drehbuch stammt von William Day Frank und basiert auf einer Geschichte, die er gemeinsam mit Sørhaug entwickelt hat. Mark Fasano von ‚Nickel City Pictures‘ bezeichnete Angelina als „tour de force“. Der Produzent sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Die Leute werden schockiert sein, was sie aus dieser fesselnden Figur herausholt. Diese gewaltsame Welt, die Eva und Angelina erschaffen haben, ist fest in Überlebenskampf und Familie verankert – angeführt von einer Mutter, die alles tut, um ihre beiden Jungs zu schützen.“ Nathan Klingher von ‚Gramercy Park‘ stimmte zu: „Angelina hat diese Rolle auf einzigartige Weise zu ihrer eigenen gemacht. Starke, charaktergetriebene Thriller wie dieser sind selten, und die Liebe zum Detail, die sie und Eva in den Film einbringen, ist beeindruckend.“

Angelina erhielt Anfang dieses Jahres viel Lob und zahlreiche Preisnominierungen für ihre Rolle als Opernlegende Maria Callas in ‚Maria‘. Sie gab jedoch zuvor zu, dass sie Regisseur Pablo Larraín über ihre Gesangsfähigkeiten „angelogen“ hat, um die Rolle zu bekommen. Sie sagte ‚Variety‘: „Ich hatte noch nie gesungen. Jemand hatte mir einmal gesagt, ich könne nicht singen, oder war abfällig, als ich sang – und das hat mich völlig blockiert. Ich habe es nie jemandem erzählt, aber es war ein Teil meines Lebens, den ich verdrängt hatte. Und als Pablo mich fragte, ob ich singen könne, habe ich gelogen.“

Angelina gab außerdem zu, dass sie überzeugt war, sich durch die Gesangsszenen in Maria bluffen zu können – bis sie ihre erste Stunde mit einer Gesangslehrerin hatte. Laut ‚Best‘ sagte sie: „Ich machte anfangs den Fehler zu denken, als er mich bat, ein wenig zu singen: ‚Ich mag Filmsingen.‘ Ich dachte, ich könnte ein bisschen singen. Ich merkte sehr schnell, dass man Oper nicht faken kann. Nicht, dass ich irgendetwas faken wollte – aber ich dachte wirklich nicht, dass ich tatsächlich singen müsste.“ Angelina verriet weiter, dass sie „anfing zu weinen“, als sie während dieser ersten Stunde singen sollte. Sie fügte hinzu: „Denn ich glaube, wir alle halten so viel in uns, was wir nie wirklich herauslassen. Wir lassen unsere volle Stimme nicht raus.“