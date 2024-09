Ab 6. Februar 2025 im Kino Angelina Jolie wird zu Maria Callas: Erster Teaser zum Biopic „Maria“

Angelina Jolie wird in "Maria" zu Opernlegende Maria Callas. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 19:15 Uhr

In "Maria" wird Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie zu Opernlegende Maria Callas. Ein erster Teaser zeigt nun die atemberaubende Verwandlung. In Deutschland läuft das Biopic ab 6. Februar in den Kinos.

Bei den Filmfestspielen in Venedig konnte das Biopic "Maria" über die griechische Opernlegende Maria Callas (1923-1977) das internationale Publikum bereits begeistern. Der Film mit Angelina Jolie (49) in der Hauptrolle erhielt bei seiner Weltpremiere acht Minuten lang Standing Ovations und ist einer der Favoriten bei den Preisverleihungen im kommenden Jahr. Bis zum Kinostart dauert es aber noch ein wenig – in Deutschland kommt "Maria" im Februar 2025 in die Kinos. Ein erster Teaser gibt nun aber schon ein paar Einblicke.

Video News

Der rund einminütige Clip zeigt die atemberaubende Verwandlung von Oscar-Preisträgerin in die Opernikone Maria Callas, die im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Das von Pablo Larraín (48) inszenierte Biopic soll die Lebensgeschichte einer der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts nacherzählen. Es ist nach "Jackie" und "Spencer" der dritte Film des Regisseurs über faszinierende Frauen.

Neben Angelina Jolie sind Valeria Golino (58), Kodi Smit-McPhee (28), Haluk Bilginer (70), Alba Rohrwacher (45), Pierfrancesco Favino (55), und Rebecka Johnston (35) in dem Film zu sehen. Das Drehbuch stammt von Steven Knight (65, "Spencer", "Peaky Blinders").

Ab Februar in den deutschen Kinos zu sehen

In den USA läuft der Film bereits am 27. November in ausgewählten Kinos und ab 11. Dezember beim Streamingdienst Netflix. Das deutsche Publikum muss sich noch länger gedulden – hier kommt der Film am 6. Februar in die Kinos.