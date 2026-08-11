Film Angelina Jolies Film richtet sich an Menschen, die ’nach einem Trauma Heilung suchen‘

Angelina Jolie - AVALON - Paris - Feb - 2026 - Coutures premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 09:00 Uhr

Angelina Jolies Film richtet sich an Menschen, die 'nach einem Trauma Heilung suchen'.

Angelina Jolies neuer Film ‚Without Blood‘ beschäftigt sich mit der „Heilung nach einem Trauma“.

Die 51-jährige Schauspielerin hat das neue Kriegsdrama ‚Without Blood‘ geschrieben und inszeniert. In den Hauptrollen sind Salma Hayek und Demian Bichir zu sehen. Nun hat Angelina über die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Alessandro Baricco gesprochen. Gegenüber ‚People‘ erklärte die Oscarpreisträgerin: „Ich fühlte mich von Alessandro Bariccos wunderschön geschriebenem Roman angezogen, weil er universelle Wahrheiten über Konflikte, Erinnerungen und darüber untersucht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ich habe mich dafür entschieden, dem Buch sehr treu zu bleiben. Mein Ansatz bestand eher darin, das Material zu gestalten und zu bearbeiten, als selbst etwas Neues zu schreiben.“

Angelina ist überzeugt, dass der Film vor allem Menschen erreichen kann, die versuchen, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Die Schauspielerin, die inzwischen auch als Regisseurin arbeitet, erklärte: „Der Film richtet sich an jeden, der nach einem Trauma nach Antworten und Heilung sucht.

Das Buch beschäftigt sich mit der Vorstellung, dass wir oft an den Ort zurückkehren, an dem wir zerbrochen sind. Das trifft auf fast jeden Menschen zu. Niemand weiß, was ein anderer durchgemacht hat. Sich hinzusetzen und offen und ehrlich miteinander zu sprechen, ist ein Anfang.“

Auch für die Besetzung des Films fand Jolie lobende Worte. Das Material sei für die Darsteller emotional äußerst anspruchsvoll gewesen. „Es ist ein sehr herausforderndes Stück für Schauspieler, die sehr mutig und emotional offen sein mussten“, sagte sie. Über die Zusammenarbeit mit einer der Darstellerinnen fügte sie hinzu: „Sie gut zu kennen, hat mir dabei geholfen, sie zu inszenieren. Trotzdem gab es so vieles an ihr als Frau und als Schauspielerin, das mich immer wieder überrascht und zutiefst beeindruckt hat.“

Bereits zuvor hatte Jolie darüber gesprochen, wie sich ihre Beweggründe im Laufe ihrer Karriere verändert haben. 2024 verkörperte sie die legendäre Opernsängerin Maria Callas im biografischen Drama ‚Maria‘. Dabei erklärte die Schauspielerin, warum sie heute einen anderen Zugang zu ihrer Filmfigur hat. Gegenüber ‚Sky News‘ sagte sie: „Wenn wir etwas erschaffen, beschäftigen wir uns auf eine bestimmte Weise mit dem Menschsein. Gleichzeitig kommunizieren wir mit einem Publikum, denn unsere Arbeit findet nicht isoliert statt. Sie ist eine Verbindung. Ich glaube, als ich jünger war, hatte ich andere Fragen darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und andere Gefühle. Jetzt, da ich älter geworden bin, verstehe ich manche Dinge und habe wiederum andere Fragen.“