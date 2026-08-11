Stars Sophie Turner: Mit blonden Haaren bekommt sie die besten Reaktionen

Sophie Turner - 2024 Harper's Bazaar Women of the Year Awards - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 09:00 Uhr

Sophie Turner: Mit blonden Haaren bekommt sie die besten Reaktionen.

Sophie Turners blonde Haare sorgen in der Öffentlichkeit für die „positivsten Reaktionen“.

Die 30-jährige Schauspielerin hat im Laufe der Jahre mit verschiedenen Haarfarben experimentiert, unter anderem mit Rot- und Brauntönen. Dabei hat sie festgestellt, dass ihr natürlicher Blondton offenbar besonders gut ankommt. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Sydney Morning Herald‘ erklärte Sophie: „Ich färbe meine Haare, seit ich 13 bin. Damals musste ich für ‚Game of Thrones‘ rot werden. Deshalb identifiziere ich mich heutzutage eigentlich mit keiner bestimmten Haarfarbe mehr, auch wenn es interessant ist zu sehen, wie die Welt darauf reagiert.“ Auf die Frage, mit welcher Haarfarbe sie die besten Reaktionen aus der Öffentlichkeit bekomme, antwortete die Schauspielerin: „Blond bekommt die positivsten Reaktionen. Rot sorgt für weniger Reaktionen, aber wenn es eine gibt, fällt sie ziemlich überschwänglich aus. Mit braunen Haaren bin ich dagegen ein bisschen getarnt, was mir gerade wirklich gefällt. Ich werde weniger erkannt, und das ist großartig.“

Turner verkörperte von 2011 bis 2019 Sansa Stark in der Erfolgsserie ‚Game of Thrones‘. Als die Serie zu Ende ging, geriet die Schauspielerin nach eigenen Angaben in eine regelrechte „Identitätskrise“. „Ich wusste nicht, wo Sansa aufhörte und Sophie anfing. Und ich war zu jung, um die Bücher zu lesen, also habe ich ihre Figur mit der Zeit irgendwie selbst entwickelt“, erzählte sie. Weiter sagte Turner: „Als ich sie loslassen musste, hatte ich eine große Identitätskrise. Ich wusste nicht wirklich, wer ich war oder was ich eigentlich tat. Es war eine seltsame und schwierige Zeit.“

Inzwischen steht für Sophie Turner die nächste große Rolle an: Für Prime Video wird sie in der neuen Tomb-Raider-Serie Lara Croft verkörpern. Im Rennen um die begehrte Rolle setzte sie sich unter anderem gegen Mackenzie Davis, Emma Mackey und Lucy Boynton durch. In einem Statement zeigte sich Turner begeistert: „Ich bin überglücklich, Lara Croft spielen zu dürfen. Sie ist eine so ikonische Figur, die so vielen Menschen viel bedeutet und ich werde alles geben, was ich habe.“

Vor Turner waren bereits Angelina Jolie und Alicia Vikander als Lara Croft auf der Kinoleinwand zu sehen. Entsprechend groß ist ihre Vorfreude darauf, in deren Fußstapfen zu treten. Auch die Zusammenarbeit mit Phoebe Waller-Bridge, der Schöpferin, Autorin und Co-Showrunnerin der Serie, begeistert Turner. „Es sind riesige Fußstapfen, in die ich trete, wenn ich Angelina und Alicia mit ihren herausragenden Darstellungen folge. Aber mit Phoebe an der Spitze sind wir – und Lara – in sehr guten Händen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle seht, was wir hier gerade auf die Beine stellen“, sagte die Schauspielerin.