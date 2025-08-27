Stars Angus Cloud: Seine Familie fühlte sich machtlos gegenüber seiner Opioide-Sucht

Angus Cloud at Puma Launch LA Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 11:00 Uhr

Die Familie von Angus Cloud fühlte sich machtlos, seinen Tod durch eine versehentliche Überdosis zu verhindern.

Angus Clouds Familie fühlte sich machtlos, seinen Drogen-Tod zu verhindern.

Der ‚Euphoria‘-Schauspieler starb 2023 im Alter von 25 Jahren auf tragische Weise an einer versehentlichen Überdosis. Der Onkel des Stars, Kevin Cloud, erinnerte sich jetzt daran, wie sein Neffe in den Wochen vor seinem Tod zunehmend von der Sucht vereinnahmt wurde.

In der neuen ‚Fame and Fentanyl‘-Dokumentation erzählte Kevin: „In den letzten Wochen hatte er wahrscheinlich mindestens drei- oder viermal eine Überdosis. Er mussbrauchte Opioide weiter bis zu seinem Tod.“ Angus‘ Onkel erinnerte sich zudem daran, dass die Mutter des Schauspielers nachts nicht schlafen konnte, weil sie ständig nachschauen musste, ob er noch lebte. Kevin hingegen habe das Gefühl gehabt, dass sie das traurige, unvermeidliche Ende nicht verhindern konnten. Er sagte: „Seine Mutter Lisa konnte nicht schlafen, weil sie ständig nach ihm sehen musste, ob er noch lebte. Ich sagte zu Lisa: ‚Wenn es nicht der Erste des Monats gewesen wäre, dann wäre es der Sechste oder der Zehnte des Monats gewesen. Genau in diese Richtung war er unterwegs.'“ Angus war am 31. Juli 2023 in seinem Elternhaus in Oakland in Kalifornien gestorben.