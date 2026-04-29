Stars Ann-Kathrin Götze spricht ehrlich über ihren turbulenten Familienalltag

Ann-Kathrin Broemmel - 20.01.2017 Berlin - E54 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 14:00 Uhr

Ann-Kathrin Götze hat in einer Instagram-Fragerunde sehr offen über ihr Leben als Mutter von zwei kleinen Kindern gesprochen.

Gemeinsam mit ihrem Mann Mario Götze (33) meistert Ann-Kathrin Götze (36) den Alltag mit Rome (5) Sohn und Tochter Gioia (2), während die Familie durch seinen Beruf immer wieder den Wohnort wechselt. Aktuell wohnt die Familie in Frankfurt. Aber ein möglicher Umzug könnte im Raum stehen, da Marios Vertrag mit Eintracht Frankfurt bis zum 30. Juni 2026 ausläuft.

Sie beschreibt ihr Leben dabei nicht als perfekt organisiert, sondern oft als anstrengend und unübersichtlich – vor allem mit kleinen Kindern und ständig neuen Rahmenbedingungen. „Ich schaffe es nicht, ich versuche auch nur, zu überleben“, stellt Götze klar. Gleichzeitig macht sie jedoch deutlich, dass sie trotz aller Herausforderungen sehr dankbar für ihr Familienleben ist und es nicht eintauschen möchte: „Es ist ein schönes Chaos, und ich würde es gegen nichts in der Welt eintauschen“, so Götze weiter. Zudem betonte sie, dass in sozialen Medien vieles oft viel ordentlicher wirkt, als es im echten Leben tatsächlich ist.