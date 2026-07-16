Stars Anna-Carina Woitschack enthüllt ihren Beziehungsstatus

Anna-Carina Woitschack Octoberfest Munich Sept 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin verrät, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt.

Anna-Carina Woitschack spricht offen über ihr aktuelles Liebesleben.

In den vergangenen Jahren musste die Schlagersängerin gleich zwei Trennungen verkraften. In einer Fragerunde auf Instagram wurde die 33-Jährige nun von einem Fan direkt gefragt, ob sie wieder vergeben sei. Anna-Carina fand eine klare Antwort: „Nein, aktuell nicht.“ Damit beendete sie die Spekulationen um ihren Beziehungsstatus.

Zuletzt hatte die ‚Let’s Dance‘-Gewinnerin mehrere private Veränderungen erlebt. Nach dem Ende ihrer Ehe mit Volksmusikstar Stefan Mross fand sie mit dem Österreicher Daniel Böhm eine neue Liebe. Doch auch diese Beziehung ging nach rund drei Jahren auseinander. Trotz der Rückschläge blickt die ehemalige DSDS-Kandidatin positiv auf das Leben. Auf die Frage, wie sie nach den Trennungen ihre Zuversicht bewahre, erklärte sie: „Ich glaube, ich bin einfach von Natur aus ein positiver Mensch.“

Gleichzeitig machte Anna-Carina deutlich, dass das Ende einer Beziehung immer schmerzhaft sei. „Natürlich tun Trennungen weh, aber ich bin auch davon überzeugt, dass jede Beziehung ihre Berechtigung und ihre Zeit hat. Aus jeder Begegnung und Beziehung nimmt man etwas mit und wächst daran“, sagte sie. Ihr derzeitiges Singleleben empfinde sie nicht als Belastung, sondern als persönliche Chance. „Im Moment lerne ich sogar noch mehr, mir selbst Liebe zu schenken und das Alleinsein nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als eine wertvolle Zeit für mich“, so die Musikerin.

Auch wenn sie aktuell bewusst Zeit für sich genieße, habe sie die Hoffnung auf eine neue Liebe nicht aufgegeben. „Ich glaube fest an Schicksal und daran, dass man irgendwann einem Menschen begegnet, bei dem es sich einfach richtig anfühlt … als hätte man seinen Seelenverwandten gefunden“, schilderte Anna-Carina.