Stars Stefan Mross möchte es dem Fernsehgarten nicht gleichtun

Stefan Mross Radio Schlager Tour Oranienburg Aug 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2026, 14:30 Uhr

Stefan Mross möchte es dem Fernsehgarten nicht gleichtun.

Bei der neuen Ausgabe von ‚Immer wieder sonntags‘ sorgte Stefan Mross gleich zu Beginn für einen kleinen Seitenhieb, den viele Zuschauer als Anspielung auf den ‚ZDF-Fernsehgarten‘ verstanden haben dürften.

Noch bevor die prominenten Gäste ihren ersten Auftritt hatten, setzte der Moderator im Europa-Park Rust mit einer lockeren Bemerkung ein deutliches Zeichen. Nachdem er das Publikum begrüßt hatte, schickte Mross die anwesenden Stars zunächst wieder hinter die Bühne. Mit einem Augenzwinkern sagte der 50-Jährige: „Die lieben Kolleginnen und Kollegen hinter mir können noch entspannen, können noch einen Kaffee, ein Weißbier oder sonst irgendetwas trinken.“ Anschließend richtete sich der Moderator direkt an die Zuschauer vor den Fernsehgeräten und beschrieb, wofür seine Sonntagssendung stehen soll. „Sie zu Hause dürfen auch entspannen. Es ist der Sonntagvormittag mit Herz. Es ist ein moderner Frühschoppen im deutschen Fernsehen – und das soll auch so bleiben“, erklärte Mross.

Gerade der Begriff „Frühschoppen“ dürfte bei vielen Fans Erinnerungen an die jüngsten Änderungen im ‚ZDF-Fernsehgarten‘ geweckt haben. Dort gilt seit Beginn der Jubiläumsstaffel 2026 ein umfassendes Alkoholverbot. Besucher dürfen auf dem Mainzer Lerchenberg weder alkoholische Getränke mitbringen noch werden diese vor Ort ausgeschenkt. Bei ‚Immer wieder sonntags‘ hingegen gehört ein Weißbier oder ein Glas Wein für viele Gäste weiterhin zum gemütlichen Sonntagvormittag dazu.

Im weiteren Verlauf der Live-Sendung griff Mross das Thema erneut auf. Als sein Blick auf die Tische vor der Bühne fiel, bemerkte er schmunzelnd: „Die trinken alle Wasser. Braves Publikum, das beste Publikum der Welt. Normalerweise steht hier Weißbier, aber alles gut.“ Auch diese Bemerkung wirkte wie ein kleiner Seitenhieb in Richtung Mainz. Das ZDF hatte das Alkoholverbot mit negativen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren begründet. Nach Angaben des Senders hatten einzelne Besucher den Charakter der Live-Show immer wieder missverstanden. Vor allem feierfreudige Gruppen, etwa bei Junggesellenabschieden oder runden Geburtstagen, hätten den ‚Fernsehgarten‘ zeitweise eher als Freiluft-Kneipe denn als Familienunterhaltung genutzt. Alkoholisierte Gäste sorgten dabei wiederholt für unangenehme Szenen und Fremdscham-Momente.