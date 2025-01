"Fertig ist der dschungeltaugliche Look" Anna-Carina Woitschack: Neue Frisur für das Dschungelcamp

Anna-Carina Woitschack scheint bestens auf ihre Dschungelcamp-Teilnahme vorbereitet zu sein. (dam/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 13:53 Uhr

Die diesjährige "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel steht in den Startlöchern. Für ihre Teilnahme am Dschungelcamp verabschiedete sich Anna-Carina Woitschack von ihrer langen Mähne.

Als diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin geht es für Anna-Carina Woitschack (32) in wenigen Tagen nach Australien. Vor ihrem TV-Abenteuer stattete die Sängerin ihrem Friseur einen Besuch ab und bereitete sich damit optisch auf Down Under vor – das zeigte sie in einem Video auf ihrem Instagram-Profil vom 13. Januar. "Ich trage seit vielen Jahren Tape-Extensions… Da die im Dschungel sicher unpraktisch wären, habe ich mich für einen neuen Schnitt entschieden: Schnipp-schnapp, Haare ab! Tapes raus", erklärte Woitschack ihren Fans zu dem Clip.

Video News

In dem Video ist daraufhin zu sehen, wie Woitschacks gewohnte blonde Haarpracht einer kürzeren Frisur weichen muss. Die 32-Jährige ist von dem Ergebnis sichtlich begeistert: "Ich bin superhappy. […] Fertig ist der dschungeltaugliche Look. […] So geht es jetzt nach Australien." Und auch ihren Fans gefällt der neue Schnitt. "Passt dir voll gut – und für den Dschungel sicher besser!", lobte eine Userin, während eine weitere begeistert schrieb: "Endlich mehr Persönlichkeit. Lang und Wellen hat doch jeder. Viel frecher!"

Sie will die Dschungelkrone gewinnen

"Als erste Schlagersängerin will ich die Dschungelkrone in die Schlagerwelt bringen", zeigt sich Woitschack vor ihrem Einzug in Dschungelcamp siegessicher. Die Musikerin wünsche sich "liebe Mitcamper", sei aber nicht "naiv". "Es kann Stress geben und auch unangenehm werden. Dem stelle ich mich", so Woitschack. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Partner Daniel Böhm und ihrer besten Freundin Paulina Wagner.

Die Realitystars Maurice Dziwack (26), Sam Dylan (33), Alessia Herren (23) und Yeliz Koc (31) werden ebenfalls nach Australien reisen. Neben ihnen kämpfen auch Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Timur Ülker (35), Moderatorin Nina Bott (47) und "Der Alte"-Darsteller Pierre Sanoussi-Bliss (62) ab dem 24. Januar um die Dschungelkrone. Konkurrenz bekommen sie zudem von Musikerin Edith Stehfest (29), Model Lilly Becker (48) und Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66).