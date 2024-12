Stars Anna Ermakova: Deswegen legt sie eine Social Media-Pause ein

Angela Ermakova and daughter Anna Ermakova Becker - AUG 19 - GETTY - Remus Lifestyle Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2024, 14:00 Uhr

Anna Ermakova wird sich eine Zeit lang aus dem Netz zurückziehen.

Das kündigte das Model jetzt bei der ‚Ein Herz für Kinder‘-Gala in Berlin an. Ihren Grund verrät sie nicht direkt, aber sie deutet an, dass es am Tod ihrer Oma Elvira Becker liegt, die Ende November im Alter von 89 Jahren verstarb.

„Das war ein bisschen eine schwierige Zeit mit meiner Familie und so und mit der Presse“, sagte die Tochter von Boris Becker gegenüber ‚RTL‘ bei dem Wohltätigkeits-Event. Trauern in der Öffentlichkeit ist offenbar etwas, was sie gerne vermeiden möchte: „Es macht die Dinge nur komplizierter, wenn du in den sozialen Medien präsent bist.“ Aus diesem Grund will sie sich eine Pause gönnen und sich ein wenig aus dem Netz zurückziehen: „Ich bin ein privater Mensch, wenn es um familiäre Beziehungen geht, das wisst ihr.” Ihre Zeit in der Social Media-Pause will Anna für ihr eigenes Wohlergehen nutzen. „Es ist wichtig, einen Gang herunterzuschalten, um auf sich selbst aufzupassen und kreativ zu sein. Tanze, schwimme, singe, lass es raus, dann komm zurück, wenn du bereit bist und gib dein Bestes.“

Die Trauerfeier ihrer Oma, die am 30. November stattfand, besuchte Anna nicht. Gegenüber ‚Bild‘ gab sie als Grund an, dass sie die Trauer nicht damit überschatten wollte, vor Ort zu sein: „Es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen.“ Sie wolle ihren Respekt lieber privat erweisen und für sich trauern: „Obwohl ich meine Oma leider nicht sehr gut kannte, traf mich das härter, als ich erwartet hatte.“