Stars Anna Heiser: Endgültiger Abschied von Namibia

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 14:00 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Bekanntheit ist mit ihrer Familie nach Polen gezogen. Davor teilte sie einen emotionalen Rückblick.

Anna Heiser verabschiedet sich mit emotionalen Worten von ihrer langjährigen Wahlheimat.

2017 verliebte sich die gebürtige Polin bei ‚Bauer sucht Frau‘ in den Rinderzüchter Gerald Heiser. Für ihren Liebsten zog sie nach Namibia – und verlor ihr Herz an das afrikanische Land. Im Februar gab das Paar bekannt, seine Farm zu verkaufen und stattdessen mit den gemeinsamen Kindern nach Polen zu ziehen. Seitdem hielt Anna ihre Fans über den Umzug auf dem Laufenden.

Nun hat das neue Kapitel für die TV-Stars begonnen: Am Montag (1. September) verließen sie ihr Zuhause. Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin ein Video, das Erinnerungen an ihre letzten Jahre in Afrika zeigt. Unter anderem ist die exotische Tierwelt Namibias zu sehen. „Sieben Jahre in Namibia. Zählt man unsere Fernbeziehung dazu, dann sind es acht Jahre“, schrieb sie. „In einem Land, von dem ich vorher kaum etwas wusste, in das ich der Liebe zu einem Mann gefolgt bin. Und das, auch wenn manche es anders sehen wollen, zu meinem Zuhause geworden ist.“

Die TV-Bekanntheit fügte hinzu: „Danke, Namibia, für all die unvergesslichen Momente, für die Freundschaften, für die Lektionen und dafür, dass du unser Zuhause warst. Morgen beginnt für uns ein neues Kapitel. Doch du wirst für immer ein Teil von uns bleiben.“ Abschließend betonte sie: „Das, was wir hier erleben durften, kann uns niemand nehmen.“ In Polen wohnt das Paar in der Nähe von Annas Familie. Ihre Farm hatten die Heisers vor zwei Wochen an die neuen Besitzer übergeben.