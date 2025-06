Stars Inka Bause: So steht sie zum Umzug von Gerald und Anna Heiser

Bang Showbiz | 09.06.2025, 14:00 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Moderatorin ist skeptisch, ob der Farmer in Polen glücklich werden kann.

Inka Bause enthüllt, was sie über den Umzug von Gerald und Anna Heiser denkt.

Die Moderatorin erlebte 2017 mit, wie sich die Polin bei ‚Bauer sucht Frau‘ in den Rinderzüchter verliebte. Bereits drei Monate nach dem Kennenlernen verlobte sich das Paar. Für ihre große Liebe zog Anna nach Namibia. Inzwischen sind sie Eltern von zwei Kindern. Im Februar verkündeten die TV-Stars allerdings, dass sie ihre Farm aufgeben und in Annas Heimatland ziehen.

Im Interview mit ‚Bunte.de‘ offenbarte Inka Bause, wie schockiert sie von dieser Nachricht war. „Gerald hat entschieden, dass sie ihre Farm in Namibia verkaufen und nach Polen ziehen wollen. Da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen und denke, der Gerald wird nicht glücklich in Polen“, gestand sie.

Die 56-Jährige drückt den Heisers die Daumen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. „Ich bin so angespannt und ich leide so mit, wie viele andere auch“, erklärte sie.

Auch zu anderen Kandidaten aus früheren Staffeln hat die Moderatorin ein besonderes Verhältnis. „Wenn Paare sich aus der aktuellen Staffel trennen, zu denen habe ich oft noch keinen so engen persönlichen Bezug aufgebaut. Das wäre etwas anderes, wenn morgen Josef und Narumol zu mir kämen und sagen, sie trennen sich“, sagte sie mit Bezug auf das ‚Bauer sucht Frau‘-Kult-Paar aus Staffel fünf. Das würde ihr „das Herz brechen“. Inka Bause räumte ein: „Dann wäre ich todunglücklich, das ist wie meine Familie.“