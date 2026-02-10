Stars Anna Heiser teilt ihre Herausforderungen als Mutter

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 14:00 Uhr

Anna Heiser teilte auf Instagram ihre Gedanken über die Herausforderungen des Mutterseins.

Die 35-Jährige erklärte, dass sie ihre Kinder über alles liebt, aber auch die Verantwortung und die Anforderungen des Mutterdaseins sie immer wieder überfordern. Besonders die ständige Müdigkeit und das Gefühl, dass alle gleichzeitig etwas von ihr brauchen, machen ihr zu schaffen. In diesen Momenten versucht sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Gesundheit und das Wohl ihrer Kinder, denn sie weiß, wie zerbrechlich dieses Glück sein kann.

In einem Video, das sie vor einer winterlichen Kulisse drehte, sprach Anna darüber, wie herausfordernd es ist, rund um die Uhr für zwei kleine Kinder verantwortlich zu sein. Heiser bezeichnete das Muttersein als den schwierigsten Job, den sie je ausgeübt hat, und betonte, dass die Aufgabe, ihre Kinder am Leben zu erhalten, eine große Herausforderung darstellt. Sie gestand, dass ihre Kinder sie manchmal an ihre Grenzen bringen und sie ihre Geduld oft nur mit Mühe aufrechterhalten kann. Besonders die widersprüchlichen Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kinder stellen sie immer wieder vor Schwierigkeiten.

Mit diesen ehrlichen Aussagen wollte Heiser ihren Followern zeigen, dass auch sie als Mutter nicht immer stark ist und dass es auch in ihrem Alltag Momente gibt, in denen sie sich am Ende ihrer Kräfte fühlt. Gleichzeitig erinnerte sie ihre Fans daran, dass weder sie noch ihre Kinder perfekt sein müssen. Es geht vielmehr darum, füreinander da zu sein, und sie ermutigte ihre Follower, sich daran zu erinnern, dass sie in schwierigen Momenten nicht alleine sind.