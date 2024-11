Musik Anna Kendrick: Musikkarriere? Nein, danke!

Premiere Of Netflix - Woman Of The Hour - Anna Kendrick - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2024, 16:00 Uhr

Anna Kendrick hat den Grund genannt, warum sie keine Musikkarriere verfolgte.

Die 39-jährige Schauspielerin erzählte, warum sie sich keine Musikkarriere wünschte, nachdem es der Song ,Cups‘ aus dem Film ,Pitch Perfect‘, in dem der Star die Rolle der Becca spielte, in die Charts schaffte.

Kendrick verriet in einem Interview gegenüber ,Elle‘: „Mein Team ist zu mir gekommen, aber ich schreibe keine Musik. Außerdem fühlt es sich komisch an, das jetzt zu sagen, denn ich gehe schnell auf die 40 zu, aber ich bin auch 26 gewesen, als das passierte. Das fühlte sich nicht so an, als ob man eine Popkarriere startet. Es fühlte sich an, als ob etwas wirklich Cooles ohne Grund passiert, und wenn wir dann versuchen, eine Platte aufzunehmen, wird der Grund, warum es nicht von Anfang an passierte, sehr schnell enthüllt werden.“ Die Darstellerin fügte hinzu: „Es ist eines dieser Dinge, bei denen ich mich frage: ,Warum ist das passiert?‘ Es begann, die Charts hochzuklettern, und es ist einfach so gewesen, als ob etwas ohne Grund geschehen wäre. Ich kam mir wie ein richtiger Vollidiot vor, denn die Leute, die echt hart daran arbeiteten, ihre Singles zu promoten, müssen sich gefragt haben: ,Entschuldigung, was? Wer ist das bitte?‘ Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss.“ Vor kurzem wurde bekanntgegeben, dass Anna den gesamten Gewinn aus ihrem ,Woman of the Hour‘-Regiedebüt für wohltätige Zwecke gespendet hat.