Film Anna Kendrick und Seth Rogen: Rollen in ‚Babies‘?

Bang Showbiz | 29.08.2025, 09:00 Uhr

Die Stars verhandeln aktuell darüber, in dem neuen Film mitzuspielen.

Anna Kendrick und Seth Rogen verhandeln aktuell darüber, in ‚Babies‘ mitzuspielen.

Die Schauspieler verhandeln derzeit über ihre Rollen in der neuen Komödie, die Seths Frau Lauren Miller Rogen nach ihrem Originaldrehbuch inszenieren wird.

In einer Inhaltsangabe des Films ist zu lesen: „Annie (Kendrick) und ihr Ehemann Aaron (Rogen) ringen mit der Entscheidung, ob sie ein Kind bekommen sollen oder nicht, und werden sofort zu Co-Eltern, als ihre frisch geschiedene Freundin mit ihrem dreijährigen Sohn bei ihnen einzieht.“ Die Dreharbeiten des kommenden Films werden im November in Los Angeles beginnen. Die Produktion wird von AGC Studios und Monarch Media in Zusammenarbeit mit Lylas Pictures finanziert und produziert. Anna hatte ihr Regiedebüt mit dem im Jahr 2023 erschienenen Film ‚Woman of the Hour‘ gegeben und verriet, dass ‚Brautalarm‘-Filmemacher Paul Feig zu dem Zeitpunkt ihre unerwartete erste Anlaufstelle für Ratschläge gewesen sei. Der 40-jährige Star erzählte im letzten Jahr in einem Gespräch mit dem ‚Hollywood Reporter‘: „Komischerweise war der Erste, den ich anrief, Paul Feig. Das finde ich nur deshalb komisch, da es sich um einen Serienmörder gehandelt hat und wir ihn hauptsächlich für seine Arbeit an Komödien wie ‚Brautalarm‘ kennen.“