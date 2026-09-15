Film Anna Kendrick weinte beim Ansehen von Rebel Wilsons ‚Girl Group‘

Rebel Wilson - Avalon - September 2026 - Girl Group premiere at Toronto International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 14:00 Uhr

Rebel Wilson zeigte 'Girl Group' ihren 'Pitch Perfect'-Kolleginnen. Besonders Anna Kendrick reagierte emotional auf den Film.

Rebel Wilson wusste, dass sie mit ihrem Film ‚Girl Group‘ „etwas Besonderes“ geschaffen hatte, als Anna Kendrick beim Anschauen weinte.

Die australische Schauspielerin hat den Film geschrieben und Regie geführt und ist außerdem selbst darin zu sehen. Sie spielt eine Pop-Diva, die aus der Reunion-Tour ihrer eigenen Girlgroup geworfen wurde. Der Film feiert beim Toronto International Film Festival (TIFF) seine Premiere. Während einer Pressekonferenz erzählte Wilson, dass sie den Film ihren ‚Pitch Perfect‘-Kolleginnen – in den Filmen als ‚Bellas‘ bekannt – gezeigt hatte, um deren Reaktionen zu erfahren.

„Ich hatte die Bellas da – ich liebe es, wie diese Bezeichnung inzwischen in unser echtes Leben übergeht –, aber die Bellas kamen alle zu einer kleinen Testvorführung, die ich in L.A. organisiert hatte“, berichtete die 46-Jährige. „Ich wollte unbedingt ihr Feedback, weil wir sieben Jahre lang gemeinsam an diesen Filmen gearbeitet haben.“ Auch das ‚Pitch Perfect‘-Musikteam war an ‚Girl Group‘ beteiligt. Besonders wichtig sei ihr die Einschätzung von Anna Kendrick und Brittany Snow gewesen, die inzwischen ebenfalls als Regisseurinnen arbeiten.

„Und sie kennen sich mit Musicals genauso gut aus wie ich. Sie wissen alles darüber. Und weil ich so viel Material zur Verfügung hatte, wollte ich einfach ihre Meinungen und ihren Input“, erklärte Wilson. Bei Kendrick hatte das Finale die größte Wirkung. „Anna Kendrick, die wahrscheinlich am schwersten zu beeindrucken ist, hat während der finalen Nummer ‚Ride-or-Die‘ geweint, und ich dachte nur: ‚Ja!'“, enthüllte Wilson. „Wenn ich Anna Kendrick zum Weinen bringen konnte, die seit ihrer Kindheit in der Welt des Musical-Theaters zu Hause ist, wusste ich, dass ich etwas Besonderes geschaffen hatte.“

Bereits zuvor hatte Wilson über die neue Komödie gesprochen, zu deren Ensemble auch Spice-Girls-Star Melanie Chisholm und Pussycat-Dolls-Sängerin Ashley Roberts gehören. „Seit meiner Zeit bei der ‚Pitch Perfect‘-Reihe wollte ich schon immer etwas Ähnliches schaffen“, verriet die Schauspielerin. „‚Girl Group‘ macht einfach so viel Spaß und steckt voller Energie, dass man am liebsten singend und tanzend aus dem Kino kommen möchte.“