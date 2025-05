Stars Anna-Maria Ferchichi und Bushido: Das sind die beruflichen Vorstellungen ihrer Kinder

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2025, 14:00 Uhr

Die Prominente verriet jetzt, dass ihr Nachwuchs schon Pläne habe, wenn es um ihre beruflichen Vorstellungen geht.

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Ehemann Bushido (46) sind stolze Eltern einer großen Rasselbande, bis auf den ältesten Sohn Montry von Anna-Maria besuchen alle Kinder noch Kindergarten oder Schule.

Ferchichi verriet jetzt, dass ihr Nachwuchs schon Pläne habe, wenn es um ihre beruflichen Vorstellungen geht.

Die Social-Media-Persönlichkeit sprach in ihrer Instagram-Story ausführlich darüber, für welche Berufe sich ihre Kids interessieren. Anna-Maria erzählte auf ihrem Account auf Instagram: „Montry hat seine eigene Firma, Aaliyah möchte nach der Schule auf ein College und dort ihr Pferd mit hinnehmen. Djibi möchte nicht studieren. Er wünscht sich, direkt in die Familienfirma einzusteigen. Laila möchte Social Media und TV machen. Issa möchte Fußball spielen.“ Die jüngsten Drillinge des Paares, Leonora, Naima und Amaya, sind mit vier Jahren noch zu klein, um sich über das Thema Gedanken zu machen. Die Mama von acht Kindern fügte hinzu, dass sie es ihrem Nachwuchs in der Zukunft selbst überlassen würde, für welche berufliche Laufbahn sie sich entscheiden. Ferchichi sagte: „Ich wünsche mir, dass unsere Kinder glücklich und zufrieden sind. Alles andere spielt keine Rolle. Es ist ihr Leben.“