Stars Sam Levinson: ‚Euphoria‘-Fans sollten finale Folgen der dritten Staffel sofort nach Veröffentlichung ansehen

Sam Levinson - April 2026 - Avalon - Euphoria Season 3 LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 09:00 Uhr

Der Showrunner deutet an, dass zum Staffelabschluss "große Dinge" passieren werden.

Sam Levinson hat die Fans von ‚Euphoria‘ dazu aufgerufen, die letzten beiden Episoden der dritten Staffel „in dem Moment anzuschauen, in dem sie erscheinen“.

Der 41-jährige Showrunner deutete an, dass in den abschließenden Folgen der gefeierten HBO-Serie „große Dinge“ passieren werden. Gleichzeitig warnte er die Zuschauer davor, Gefahr zu laufen, gespoilert zu werden, falls sie die Episoden nicht sofort ansehen. Bei einer Vorführung der vergangenen ‚Euphoria‘-Episode ‚Still and See‘ im Rahmen der American Cinematheque sagte Levinson: „Wenn ihr die Episoden sieben und acht nicht live schaut – also in dem Moment, in dem sie erscheinen – werdet ihr gespoilert. Es passieren einige große Dinge.“

Die dritte Staffel von ‚Euphoria‘ – die fünf Jahre nach den Ereignissen der vorherigen Folgen spielt und voraussichtlich die letzte Staffel der Serie sein wird – erhielt gemischte Kritiken. Levinson ist jedoch überzeugt, dass es sich „mit Abstand um unsere beste Staffel“ handelt. „Wenn man weiß, wohin die Episoden sieben und acht führen, dann ist das für mich ganz klar unsere beste Staffel. Ich glaube besonders, dass Episode acht ein Maß an emotionaler Tiefe erreicht, von dem ich zu Beginn meiner Arbeit an dieser Serie nur träumen konnte“, verriet er. Besonders schwärmte der Drehbuchautor von den „mythischen Bildern“, die die Staffel prägen würden.

Außerdem überschüttete Levinson den Komponisten Hans Zimmer mit Lob, der die Musik für die dritte Staffel des Teenie-Dramas komponierte, in dem unter anderem Zendaya, Sydney Sweeney und Jacob Elordi mitspielen. Der Showrunner schwärmte: „Hans Zimmer war ein absoluter Glücksfall für uns, denn wir brauchten etwa viereinhalb Stunden Musik für diese Staffel. Und was er über verschiedene Genres hinweg auf so zusammenhängende Weise geschaffen hat, ist unglaublich. Es ist atemberaubend und ich bin wahnsinnig stolz darauf.“

Die dritte Staffel von ‚Euphoria‘ wurde für explizite Szenen mit Sweeneys Figur Cassie Howard kritisiert. Levinson verriet jedoch, dass der ‚The Housemaid‘-Star am Set „brillant wird“, wenn man ihn „ein wenig pusht“. Im Rahmen des ‚Directors in Focus‘-Event von ‚The Hollywood Reporters‘ erklärte er: „Man dreht einfach ein paar zusätzliche Takes und sie erreicht emotionale Ebenen, die unglaublich ehrlich, aber gleichzeitig tief komisch sind. Sie schafft es, eine Szene zu tragen, obwohl um sie herum völliges Chaos und Wahnsinn herrschen.“