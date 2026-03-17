Stars Annabelle Wallis soll ihr erstes Kind mit Schauspieler Sebastian Stan erwarten

Annabelle Wallis - London Evening Standard Theatre Awards 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 09:00 Uhr

Annabelle Wallis erwartet Berichten zufolge ihr erstes Kind mit Schauspieler Sebastian Stan.

Die 41-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Grace Burgess in der TV-Serie ‚Peaky Blinders‘ bekannt ist, soll gemeinsam mit Sebastian Stan (43) ihr erstes Kind erwarten. Laut ‚TMZ‘ bekommen die beiden ihr erstes gemeinsames Baby – bestätigt haben sie die Meldung jedoch bislang nicht. Annabelle und Sebastian machten ihre Beziehung erstmals 2022 öffentlich, nachdem sie gemeinsam im Urlaub in Griechenland gesehen wurden.

Während weder Annabelle noch Sebastian die Schwangerschaft öffentlich bestätigt haben, sagten Nahestehende gegenüber ‚TMZ‘, dass sich das Paar darauf vorbereitet, erstmals Eltern zu werden. Dem Bericht zufolge wurden weder der Geburtstermin noch das Geschlecht des Babys öffentlich bekannt gegeben.

Annabelle und Sebastian sind dafür bekannt, ihre Beziehung weitgehend privat zu halten. Das Paar spricht in Interviews selten über sein Privatleben, und Sebastian erklärte zuvor in einem Gespräch mit ‚Vanity Fair‘, warum sie Teile ihrer Beziehung aus der Öffentlichkeit heraushalten. Er sagte: „Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage wirklich schwierig ist, überhaupt noch Privatsphäre zu haben.“ Sebastian fügte hinzu, dass seine Beziehung zu Annabelle „nichts ist, worüber einer von beiden öffentlich spricht“.

Die angebliche Schwangerschaft fällt in eine beruflich arbeitsreiche Zeit für beide Schauspieler. Sebastian bereitet sich auf die Veröffentlichung von zwei kommenden Filmen vor – ‚Fjord‘ und dem Marvel-Film ‚Avengers: Doomsday‘. Annabelle wird derweil an der Seite von Jason Statham in dem Actionfilm ‚Mutiny‘ zu sehen sein, der im August erscheinen soll.

Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Grace Burgess in der Serie ‚Peaky Blinders‘, einem historischen Krimidrama über die Shelby-Familie im Birmingham der Nachkriegszeit, einem breiteren Publikum bekannt. Außerdem spielte sie Jane Seymour in der Historienserie ‚The Tudors‘. Sebastian wurde erstmals durch seine Rolle als Carter Baizen in der Serie ‚Gossip Girl‘ bekannt, in der er an der Seite von Blake Lively zu sehen war. Seitdem hat er eine internationale Karriere in Film und Fernsehen aufgebaut.