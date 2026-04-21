Film Anne Hathaway treibt weitere Kult-Fortsetzung voran

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 11:00 Uhr

Anne Hathaway möchte, dass ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ ihr nächstes Filmprojekt wird.

Die 43-jährige Schauspielerin war bisher mit den Dreharbeiten zu ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ beschäftigt und gab zu, dass die Fortsetzung ihre Pläne, den nächsten ‚Plötzlich Prinzessin‘-Film auf den Weg zu bringen, überlagert habe. Hathaway ist jedoch fest entschlossen, sich nun darauf zu konzentrieren, grünes Licht für das Projekt zu erhalten.

Sie sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Zu hundert Prozent, wir arbeiten ständig daran. [‚Der Teufel trägt Prada 2‘] kam unerwartet dazwischen und hat den Platz eingenommen … es wurde unmöglich, sich gleichzeitig auf beides zu konzentrieren.“ Die Oscar-Preisträgerin betonte, dass ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ „noch nicht genehmigt oder bestätigt“ sei, sie aber „am Drehbuch feilen“ und sie das Projekt vorantreiben wolle. Sie fügte hinzu: „Die Absicht ist, hoffentlich als Nächstes ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ zu drehen.“ Weiter sagte sie: „Wenn ich etwas aus [‚Der Teufel trägt Prada 2‘] gelernt habe, dann ist es, dass die Erwartungen sehr, sehr hoch sind, und wenn man es macht, muss man einen Volltreffer landen.“

Eine Regisseurin würde für das Projekt bereits und en Startlöchern stehen. Adele Lim von Joyride hatte sich bereit erklärt, bei dem lang erwarteten dritten Film der Reihe die Regie zu übernehmen. Lim sagte zuvor gegenüber ‚Variety‘: „Als eingefleischter Fan des Originals ‚Plötzlich Prinzessin 3 bin ich überglücklich, daran mitwirken zu dürfen, die dritte Folge dieser beliebten Reihe zum Leben zu erwecken. Wir freuen uns darauf, ihre Kernwerte – weibliche Stärke, Freude und Mentoring – mit dem Publikum weltweit zu feiern.“

Hathaway spielte in den ersten beiden Filmen neben Dame Julie Andrews als Königin Clarisse die Rolle der Mia Thermopolis.