Stars Anne Hathaway über harte Arbeit und Selbstakzeptanz

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 11:00 Uhr

Anne Hathaway sieht sich eher durch ihre Arbeitsmoral als durch ihr Talent geprägt.

Die 43-jährige Schauspielerin erinnert sich, dass ihr schon früh klar wurde, dass ihr in ihrer Karriere in der Unterhaltungsbranche nichts „geschenkt“ werden würde, und sie hat sich stets bemüht, in jedes Projekt so viel Engagement wie möglich zu stecken.

Sie sagte gegenüber dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘: „Ich glaube, ich wusste schon von klein auf, dass mir, obwohl ich in vielerlei Hinsicht wirklich Glück habe und mit gewissen Privilegien aufgewachsen bin, nicht einfach so ein großartiges Leben in den Schoß fallen würde. Ich habe mich immer einfach durch meine Arbeitsmoral definiert gefühlt, denn meine Fähigkeiten sind, wie sie sind, und ich muss mit dem arbeiten, was ich habe, aber wie hart ich arbeiten kann, ist etwas, das ich selbst kontrollieren kann.“

Als Kind nahm die ‚Plötzlich Prinzessin‘-Darstellerin Tanzunterricht, den sie als größere Herausforderung empfand als Schauspielern oder Singen. Sie konnte sich lange nicht erklären, warum sie in diesem Bereich keine Fortschritte machte. An einem bestimmten Punkt konnten die anderen Tänzer springen, sie jedoch nicht. Schließlich lernte sie, ihre Stärken und Schwächen zu akzeptieren.

Für ihren kommenden Film ‚Mother Mary‘ musste sie eine Popstar-Rolle à la Beyoncé verkörpern und dabei körperliche Grenzen überwinden. Mit intensivem Tanztraining arbeitete sie hart, um ihre Leistung zu maximieren, und konnte am Ende auf ihr Bestes zurückblicken.