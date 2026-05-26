Stars Anne Hathaway war während geheimer Gesundheitsprobleme zehn Jahre lang ‚gesetzlich blind‘

Anne Hathaway - April 2026 - Famous - The Devil Wears Prada 2 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 14:00 Uhr

Anne Hathaway war während geheimer Gesundheitsprobleme zehn Jahre lang 'gesetzlich blind'.

Anne Hathaway war aufgrund eines geheim gehaltenen Gesundheitsproblems zehn Jahre lang auf dem linken Auge „gesetzlich blind“.

Die 43-jährige Schauspielerin aus ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ verriet, dass sie während ihrer Dreißigerjahre unter Sehproblemen litt. Bei ihr wurden früh einsetzende Katarakte (Grauer Star) diagnostiziert, wodurch sie fast ein Jahrzehnt lang „halb blind“ gewesen sei, bevor eine Operation ihr Sehvermögen wiederherstellte. In einem Auftritt im Podcast ‚Popcast‘ der ‚The New York Times‘ erklärte Anne: „Das ist vielleicht zu viel Information. Ich war zehn Jahre lang halb blind. Es hat meine Sehkraft so stark beeinträchtigt, dass ich auf meinem linken Auge praktisch gesetzlich blind war. Schließlich wurde ich operiert. Und mir war gar nicht bewusst, wie schlimm es geworden war, bis ich plötzlich wieder das ganze Farbspektrum sehen konnte.“

Anne verriet weiter, dass sie sich nach der Operation deutlich besser fühlte und bezeichnete es als „Wunder“, wieder richtig sehen zu können. Sie sagte: „Seitdem bin ich viel ruhiger geworden. Mir war nicht klar, dass das tatsächlich mein Nervensystem belastet hat … Ich schätze mein Sehvermögen heute sehr, weil ich wirklich jeden Tag aufwache und denke, dass es ein Wunder ist, so sehen zu können, wie ich es jetzt kann.“

Die Aussagen folgen auf Annes jüngste Klarstellung, dass sie keine Schönheitsoperationen habe durchführen lassen. Gleichzeitig wies sie Spekulationen zurück, sie habe heimlich ein Facelifting gehabt. Die Schauspielerin veröffentlichte kürzlich ein Instagram-Video, in dem sie zeigte, wie ihr Hairstylist mit einem Trick ihr Gesicht optisch anhebt. Sie betonte jedoch, dass der Clip keine „gezielte Antwort“ auf Gerüchte über kosmetische Eingriffe gewesen sei. Gegenüber dem Magazin ‚ELLE‘ sagte Anne: „Ich würde nicht sagen, dass es gezielt war. Aber wir leben in einer Zeit, in der Menschen sehr selbstbewusst davon ausgehen, dass ihre Vermutungen Fakten sind. Manchmal stimmen sie, manchmal nicht. Eigentlich würde ich lieber niemals etwas kommentieren, einfach geheimnisvoll bleiben und keine Aufmerksamkeit darauf lenken. Aber die Spekulationen wurden so laut, dass man irgendwann das Bedürfnis hat, seine Wahrheit auszusprechen.“