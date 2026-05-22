Stars ‚Gespräch wurde zunehmend ablenkend‘: Anne Hathaway frustriert über Facelift-Gerüchte

Anne Hathaway - A24's "Mother Mary" New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin wollte die Spekulationen über ihren angeblichen Beauty-Eingriff nicht länger hinnehmen.

Anne Hathaway empfand die Spekulationen darüber, dass sie sich einem Facelift unterzogen habe, als „ablenkend“.

Die 43-jährige Schauspielerin veröffentlichte kürzlich ein Instagram-Video, in dem sie einen Trick ihres Haarstylisten zeigte, mit dem ihr Gesicht optisch geliftet wirkt. Allerdings dementierte sie die Vermutung, der Clip sei eine „gezielte Zurückweisung“ der Gerüchte über Schönheitsoperationen gewesen. Im Gespräch mit dem ‚ELLE‘-Magazin erklärte Anne: „Aber wir leben in einer Zeit, in der Menschen sehr überzeugt davon sind, dass ihre Annahmen Fakten sind. Manchmal liegen sie richtig und manchmal eben nicht.“

Am liebsten wäre es ihr, ein zurückgezogenes Leben zu führen und keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. „Aber die Spekulationen wurden irgendwann so laut, dass man das Bedürfnis verspürt, seine eigene Wahrheit klarzustellen“, fügte die Hollywood-Beauty hinzu. „Und wahrscheinlich werde ich mich immer fragen: ‚Hätte ich das posten sollen oder nicht? Hätte ich einfach weitermachen sollen und das tun sollen, was mich glücklich macht und mir mehr Selbstbewusstsein auf dem roten Teppich gibt?'“ Doch es habe einen Punkt gegeben, an dem sie die Spekulationen nicht mehr hinnehmen wollte. „Ich hatte das Gefühl, dass die Diskussion zunehmend ablenkend wurde“, ergänzte sie.

Die ‚Plötzlich Prinzessin‘-Darstellerin betonte außerdem, dass ein Facelift eine „große medizinische Entscheidung“ sei, und schloss nicht aus, sich irgendwann doch einem Eingriff zu unterziehen. „Ich wollte zeigen: ‚Nein, ich habe keine große medizinische Entscheidung getroffen. Es sind einfach nur zwei Zöpfe'“, erläuterte sie. „Und übrigens: Es kann trotzdem sein, dass ich irgendwann einmal ein Facelift machen lasse.“

Kürzlich schlüpfte Anne erneut in ihre Rolle als Journalistin Andy Sachs in der lang erwarteten Fortsetzung ‚Der Teufel trägt Prada 2‘. Nun reflektierte sie darüber, wie sehr sich ihr Leben verändert hat, seit sie die Figur vor zwei Jahrzehnten erstmals spielte. „Ihr kennt doch sicher diese Erinnerungen oder Lebensphasen, zu denen man gern zurückkehren würde, weil man denkt: ‚Gott, ich wünschte, ich könnte dorthin zurückgehen – aber mit dem Menschen, der ich heute bin, und mit dem Wissen, das ich heute habe'“, erklärte die Oscar-Preisträgerin. Genau so habe es sich für sie angefühlt.