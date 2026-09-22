Film Anne Hathaway wird Dakota Johnsons Schrei in ‚Verity‘ nicht mehr los

Anne Hathaway - "The Odyssey" - Paris Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 19:00 Uhr

Dakota Johnson hat bei den Dreharbeiten zu ‚Verity‘ offenbar einen bleibenden Eindruck bei Anne Hathaway hinterlassen.

Besonders ein improvisierter Schrei ihrer Kollegin gehe ihr seitdem nicht mehr aus dem Kopf. In einer Szene des kommenden Thrillers küsst Johnson Josh Hartnett, während ihre Figur gleichzeitig davon fantasiert, stattdessen Hathaway zu küssen. Die leidenschaftliche Sequenz endet mit einem gewaltigen Schrei – und genau der stand ursprünglich offenbar gar nicht im Drehbuch.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet Hathaway, dass Regisseur Michael Showalter während der Dreharbeiten immer wieder spontane Anweisungen gegeben habe. Ganz am Ende der ausgiebigen Kussszene sei ihm schließlich noch eine Idee gekommen: „Dakota, schrei.“ Johnson habe zunächst ungläubig reagiert und gefragt, ob er das wirklich ernst meine. Showalter blieb jedoch dabei – und bekam genau das, was er wollte. „Dann hast du diesen absolut legendären Schrei rausgehauen“, erinnerte sich Hathaway. „Direkt in Annies Gesicht“, ergänzte Johnson lachend. Das Ergebnis überzeugte offenbar nicht nur den Regisseur. „Er ist im Film, er ist im Trailer, und er wohnt mietfrei in meinem Kopf“, scherzte Hathaway.

Auch abseits des Schreis scheint die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen zu stimmen. Als Johnson von ‚Extra‘ gefragt wurde, ob sie lieber noch einmal Hartnett oder Hathaway küssen würde, musste sie nicht lange überlegen. „Ich würde Annie für den Rest meines Lebens küssen. Wirklich“, erklärte sie und wandte sich direkt an ihre Kollegin: „Wenn du mich brauchst, bin ich da.“

Der Film basiert auf Colleen Hoovers gleichnamigem Roman, der nicht zuletzt wegen seines bewusst mehrdeutigen Endes für Diskussionen sorgte. Diese Uneindeutigkeit soll auch die Verfilmung beibehalten. Johnson gefällt gerade, dass ‚Verity‘ seinem Publikum keine eindeutige Antwort liefert. Während des gesamten Films stelle sich die Frage, wer eigentlich der Bösewicht der Geschichte sei. „Ich finde es toll, dass alles in der Schwebe bleibt“, sagte die Schauspielerin. Genau diese Unsicherheit mache für sie einen großen Teil des Reizes aus. Johnson glaubt zudem, dass Zuschauer nicht ständig vorgegeben bekommen wollen, wie sie eine Geschichte interpretieren sollen. „Deshalb finde ich es schön, die Menschen selbst entscheiden zu lassen, welche Geschichte sie glauben wollen.“ ‚Verity‘ soll am 2. Oktober in die Kinos kommen.