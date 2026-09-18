Stars Dakota Johnson würde ‚liebend gerne‘ Kinder bekommen

Dakota Johnson - Madame Web - London Photocall - 2024 - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 19:00 Uhr

Dakota Johnson möchte künftig weniger Zeit an Filmsets verbringen und sich stärker auf ihr Privatleben konzentrieren.

Dazu gehört für die 36-jährige Schauspielerin auch der Wunsch nach eigenen Kindern. Johnson, die zuvor mit Coldplay-Frontmann Chris Martin verlobt war, blickte im Gespräch mit ‚Vogue‘ auf die vergangenen Jahre ihrer Karriere zurück. Sie habe praktisch ohne Unterbrechung ein Projekt nach dem anderen gedreht und verspüre inzwischen das Bedürfnis nach einer Veränderung.

„Ich habe das tiefe Bedürfnis, meine Perspektive ein wenig zu verändern und vielleicht ein bisschen mehr ein echtes Leben zu führen“, erklärte der ‚Materialists‘-Star. Gefühlt sei sie 20 Jahre lang ständig unterwegs gewesen. Ihre Freunde und Angehörigen hätten sich längst daran gewöhnt, dass sie für Monate verschwinde.

In den kommenden Jahren möchte Johnson deshalb weniger Filme drehen und ihrem Leben abseits der Kamera mehr Raum geben. Dabei gehe es ihr vor allem darum, authentisch zu leben und sich persönlich weiterzuentwickeln. Ein Wunsch spielt dabei eine besonders große Rolle: Johnson möchte Mutter werden. „Das möchte ich wirklich“, sagte sie. Zwar habe sie nicht erwartet, mit 36 Jahren an diesem Punkt ihres Lebens zu stehen, doch inzwischen könne sie die Situation annehmen. „Ich würde das sehr gerne erleben. Ich hoffe, dass das für mich passiert.“

Johnson sprach dabei auch über ein Gefühl, das sie bereits seit einigen Jahren begleite. Sie habe den Eindruck, „dass es da eine Seele gibt, die auf die Welt kommen möchte“. Nun hoffe sie, das Glück zu haben, dieser Seele eines Tages das Leben schenken zu können.

Unterdessen gibt es Spekulationen über eine neue Beziehung der Schauspielerin. Anfang der Woche berichtete ‚People‘, Johnson verbringe bereits seit mehreren Monaten abseits der Öffentlichkeit Zeit mit dem Musiker MGK, der früher unter dem Namen Machine Gun Kelly auftrat und mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt. Laut einem dem Musiker nahestehenden Insider kannten sich die beiden bereits zuvor, sollen sich aber bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce am 4. Juli im Madison Square Garden in New York nähergekommen sein. Zunächst hätten Johnson und MGK lediglich als Freunde häufig miteinander geschrieben. Inzwischen würden sie deutlich mehr Zeit miteinander verbringen. „Es ist ein ganz neuer Anfang, aber im Moment sind sie völlig vernarrt ineinander“, behauptete der Bekannte. Johnson und MGK selbst haben sich bislang nicht zu den Berichten geäußert.