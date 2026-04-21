Stars Anne Hathaway: Zwischen Druck, Erwartungen und Vorfreude auf die Fortsetzung

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 14:00 Uhr

Anne Hathaway spürte den Druck während der Dreharbeiten zu ‚Der Teufel trägt Prada 2‘.

Die Oscar-Preisträgerin schlüpfte für die lang erwartete Fortsetzung erneut in die Rolle der Andrea „Andy“ Sachs, und obwohl sich Hathaway des Drucks von außen bewusst war, ließ sie sich davon am Set nicht beirren.

Die 43-jährige Schauspielerin sagte gegenüber ‚E! News‘: „Diese Phase in meinem Leben habe ich irgendwie hinter mir. Ich möchte mich nicht wirklich auf diesen Teil konzentrieren. Ich nehme es einfach hin. Natürlich gibt es Druck, natürlich gibt es Erwartungen, natürlich gibt es diese Dinge. Aber das ist das Team, das es beim ersten Mal geschafft hat. Ich hätte Angst gehabt, wenn ich mit einem anderen Team zusammengearbeitet hätte.“

Die Oscar-Preisträgerin bemerkte, dass der neue Film auch ein Licht darauf wirft, „wie tief und leidenschaftlich Menschen Mode lieben“. Sie fügte hinzu: „So viele Menschen haben mir erzählt, dass sie wegen dieser Figuren große Träume für ihr Leben hatten. Es war überwältigend zu sehen, dass das in New York City genauso gilt wie in Seoul, Südkorea, und wie in Shanghai. Es war überwältigend.“

Zuvor hatte Hathaway erklärt, dass sie ihren Beruf als etwas „Ungewöhnliches“ empfindet. Besonders schätzt die Schauspielerin die Möglichkeit, zwischen großen Hollywood-Produktionen und kleineren Independent-Filmen flexibel zu wechseln.